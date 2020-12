Le huitième but de Callum Wilson de la saison a permis à Newcastle de faire match nul 1-1 contre Fulham à 10 joueurs en Premier League anglaise samedi. Wilson a gagné et converti un penalty à la 64e minute après avoir été victime d’une faute de Fulham, pour laquelle le défenseur Joachim Andersen a été expulsé.

Le but contre son camp de Matt Ritchie à la 42e minute a permis à Fulham de prendre les devants. Défendant le premier poteau depuis un coin de gauche, Ritchie n’a pu aider le ballon dans son propre filet qu’après que le défenseur Tosin Adarabioyo a dirigé le coup franc d’Ademola Lookman et que Decordova-Reid l’a envoyé vers le but.

Fulham est seulement hors de la zone de relégation en raison d’une différence de buts supérieure, tandis que Newcastle est huit points plus haut au classement à la 12e place.