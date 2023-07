La pelouse de la Maison Blanche se transforme en aire de jeux pour une clinique de football pour enfants

WASHINGTON (AP) – Kidz Bop a sonné sur la chaîne stéréo alors que des groupes d’enfants en sueur rayonnaient de joie à l’occasion de frapper des ballons de football avec des professionnels de la ligue majeure à la Maison Blanche lundi.

Des enfants portant des maillots de leurs équipes préférées de la Major League Soccer ont rejoint la première dame Jill Biden et des joueurs du FC Cincinnati, DC United, Chicago Fire et d’autres équipes pour une clinique de football pour jeunes sur la pelouse sud de la Maison Blanche par un après-midi étouffant.

Ils ont joué des matchs de football improvisés jusqu’au début de la soirée. Le personnel de la Maison Blanche a distribué avec empressement de l’eau aux enfants et à leurs parents.

La Maison Blanche a présenté l’événement dans le cadre des efforts continus de Biden pour « souligner comment le sport nous unit, et soutient et autonomise les jeunes ».

« Le sport est le langage international, du frisson du but à la joie de la victoire », a déclaré Biden lors de l’événement, debout sur un podium à côté du commissaire de la MLS Don Garber et de Nevaeh Burroughs, 16 ans, un DC Parks and Représentant des loisirs.

Avant de présenter la première dame, Burroughs a déclaré que le football lui avait appris l’importance du « dévouement, du travail acharné et de l’engagement ».

« Lorsque nous travaillons ensemble pour marquer ce point ou encourager notre équipe, le sport nous unit par-delà les origines et les frontières. Il n’y a pas d’étrangers dans les tribunes ou sur le terrain », a déclaré Biden. Les stars de la MLS, dont Christian Benteke, Lucho Acosta et Kei Kamara, ont participé à l’événement et ont donné des coups de pied aux balles avec les enfants alors qu’ils répondaient à leurs questions.

Le président Joe Biden est sorti tard dans l’événement pour discuter avec les pros. La MLS organise son All-Star Game mercredi au Audi Field de Washington.

L’accent mis par la Maison Blanche sur le football arrive juste à temps pour la Coupe du monde féminine, qui débute cette semaine en Australie et en Nouvelle-Zélande.

L’équipe nationale féminine de football des États-Unis joue vendredi contre le Vietnam à Auckland. Le deuxième gentleman Douglas Emhoff représentera la Maison Blanche depuis les tribunes, a déclaré Jill Biden.

Les joueuses de l’équipe féminine se sont rendues à la Maison Blanche en mars 2021 pour discuter de la discrimination salariale lors de la «Journée de l’égalité de rémunération» – après que l’équipe en 2019 a poursuivi la Fédération américaine de football pour discrimination salariale. En 2022, un règlement historique de 24 millions de dollars a été signé, ainsi qu’un engagement à égaliser les salaires et les primes pour correspondre à l’équipe masculine.

Fatima Hussein, Associated Press