La découverte d’un brocanteur dans une cave de Capri s’est révélée être un portrait original de Picasso. Selon un Tuteur rapport, Luigi Lo Rosso a trouvé le tableau en 1962, l’a ramené chez lui à Pompéi et l’a accroché dans son salon malgré le dégoût de sa femme. Pendant des décennies, le tableau est resté un mystère, jusqu’à ce que le fils de Lo Rosso, Andrea, commence des recherches sur l’histoire de l’art et remarque la signature distinctive dans le coin supérieur gauche. La famille a alors demandé l’avis d’une équipe d’experts, dont un détective d’art bien connu, Maurizio Seracini. Cinzia Altieri, graphologue et membre du comité scientifique de la Fondation Arcadia, a confirmé le style déformé du tableau comme étant un classique de Picasso. L’œuvre d’art est désormais évaluée à 5 millions de livres (Rs 55,71,18,527).

« Après que tous les autres examens du tableau aient été effectués, on m’a confié la tâche d’étudier la signature. J’ai travaillé dessus pendant des mois, en le comparant avec certaines de ses œuvres originales. Il ne fait aucun doute que la signature est la sienne. Il n’y avait aucune preuve suggérant que c’était faux », a déclaré M. Altieri au Tuteur.

On pense que le portrait est celui de Dora Maar, une photographe et peintre française qui fut la maîtresse et la muse de Picasso.

Lo Ross est décédé, mais son fils Andrea, aujourd’hui âgé de 60 ans, a poursuivi sa quête pour découvrir l’artiste derrière le tableau.

« Mon père était originaire de Capri et collectionnait des cochonneries pour les revendre pour presque rien. Il a trouvé le tableau avant même ma naissance et n’avait aucune idée de qui était Picasso. Ce n’était pas une personne très cultivée. Je n’arrêtais pas de répéter à mon père que c’était pareil, mais il ne comprenait pas. Mais en grandissant, je n’arrêtais pas de me demander », a déclaré Andrea Lo Rosso à The Tuteur.

M. Rosso a également révélé que sa famille envisageait de se débarrasser du tableau en raison de la forte aversion de sa mère. « Elle trouvait cela répugnant et nous exhortait à plusieurs reprises à nous en débarrasser », a-t-il ajouté.

Sa quête pour valider la découverte de son père s’est heurtée à un obstacle de taille lorsque la Fondation Picasso de Malaga a rejeté à plusieurs reprises ses affirmations comme étant fausses. Malgré ce revers, des experts, dont la graphologue Cinzia Altieri, ont désormais confirmé l’authenticité du tableau.

Picasso se rend notamment fréquemment à Capri, où le tableau a été découvert, et la période de création estimée entre 1930 et 1936 correspond à son évolution stylistique. Notamment, Picasso a créé plus de 14 000 œuvres au cours de sa vie, laissant place à des pièces inconnues.

Le tableau, désormais conservé dans un coffre-fort de Milan, attend la reconnaissance officielle de la Fondation Picasso.