La peinture trouvée dans le sous-sol de Capri est une œuvre originale de Picasso, affirment les experts

Un tableau découvert par un brocanteur alors qu’il nettoyait la cave d’une maison à Capri, en Italie, pourrait être une œuvre authentique de Picasso.

Luigi Lo Rosso a découvert le tableau en 1962, lorsqu’il a ramené la toile roulée chez lui à Pompéi et l’a accrochée dans un cadre bon marché au mur.

On pense que le tableau représente Picasso avec l’une de ses partenaires romantiques, la photographe française Dora Maar, qui semble ici se fondre en lui. La signature de l’artiste est griffonnée dans le coin supérieur gauche.

Lo Rosso ne connaissait apparemment pas l’artiste jusqu’à ce que son fils Andrea lise une encyclopédie d’histoire de l’art et fasse le lien. La famille a fait appel à une équipe d’experts, parmi lesquels le détective d’art Maurizio Seracini.

Après des années d’enquête, la graphologue et membre du comité de la Fondation Arcadia, Cinzia Altieri, a déclaré que la signature avait bien été écrite par Picasso.

« Après tous les autres examens du tableau, on m’a demandé d’étudier la signature », a déclaré Altieri au Tuteur. « J’ai travaillé dessus pendant des mois, en le comparant avec certaines de ses œuvres originales. Il ne fait aucun doute que la signature est la sienne. Il n’y avait aucune preuve suggérant que c’était faux.

Selon le Tuteurle tableau est aujourd’hui évalué à 6 millions d’euros (6,63 millions de dollars).

Visiteur fréquent de l’île du sud de l’Italie, Picasso aurait peint ce portrait entre 1930 et 1936. Il ressemble également à une autre œuvre, datant de 1938. Buste de femme (Dora Maar)qui a été volé sur le yacht d’un cheikh saoudien en 1999 et rétabli 20 ans plus tard.

Lo Rosso est mort, mais son fils Andrea dirige désormais les travaux. Selon le Tuteur rapport, il a contacté à plusieurs reprises la Fondation Picasso de Malaga, mais la fondation n’a pas cru à ses affirmations. La fondation a cependant la décision finale d’authentifier le tableau, qui se trouve désormais dans un coffre-fort à Milan.

Le président de la Fondation Arcadia, Luca Marcante, pense qu’il pourrait y avoir deux versions de la pièce.

« Il s’agit probablement de deux portraits, pas tout à fait identiques, du même sujet peints par Picasso à deux époques différentes. Une chose est sûre : celui trouvé à Capri et désormais conservé dans un coffre-fort à Milan est authentique », a déclaré Marcante. Le Jour.

Mercante envisage de présenter des preuves à la Fondation Picasso en faveur de l’authentification du portrait.