Et si nous n’avions qu’à peindre nos murs pour produire de l’électricité ? Telle est la promesse des peintures solaires, capables de générer de l’énergie. Ceux-ci sont largement basés sur la nanotechnologie et sont testés par plusieurs scientifiques à travers le monde.

Alors que certains installent des panneaux solaires sur le toit de leur maison pour produire leur propre électricité et économiser de l’argent, d’autres peuvent préférer peindre leurs murs avec de la peinture solaire. Cette technologie est actuellement développée par des scientifiques du Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) d’Australie, qui ont créé une peinture solaire capable de générer de l’électricité.

Agissant comme un semi-conducteur, le revêtement capte les rayons du soleil lorsqu’ils frappent les murs où il a été appliqué, ainsi que l’humidité de l’air ambiant. Et c’est précisément cette combinaison lumière-humidité qui peut être utilisée pour produire de l’énergie. L’énergie extraite de la peinture peut ensuite être utilisée pour alimenter les appareils de la pièce.

Bien qu’elle ne soit pas encore disponible sur le marché, les chercheurs qui ont conçu cette peinture potentiellement révolutionnaire assurent qu’elle pourrait être vendue à un prix abordable et qu’elle pourrait convenir à une application non seulement sur les murs d’une maison ou d’un appartement, mais aussi aux bureaux, au mobilier urbain ou aux toits des voitures.

Et ce n’est pas la seule innovation du genre. Des chercheurs de l’Université de Toronto au Canada expérimentent l’utilisation de minuscules matériaux sensibles à la lumière connus sous le nom de points quantiques colloïdaux (CQD) pour produire une peinture solaire pulvérisée, décrite comme “un moyen relativement facile et peu coûteux de fournir de l’énergie solaire à des millions de personnes dans le monde”. Grâce à un film absorbant les photons dans lequel sont intégrés des semi-conducteurs nanométriques, cette peinture, pulvérisée sur tout type de surface (toit, salon de jardin, murs), pourrait offrir une plus grande absorption de la lumière.

Les peintures plus en phase avec la tendance cool roof sont aussi un domaine d’innovation. Des scientifiques de l’université Purdue aux États-Unis ont par exemple réussi à mettre au point une peinture capable d’abaisser de 7°C la température ambiante d’une maison grâce à sa capacité à réfléchir le soleil et à empêcher le stockage de la chaleur.

