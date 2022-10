La peinture signée du roi Charles vendue pour 5 roupies lakh, dix fois plus que ce qui était estimé

Une impression dédicacée d’une peinture du château de Balmoral par le monarque britannique régnant, le roi Charles III, a été vendue pour 5 737,50 £, soit 5,35 360 roupies. Hamish Wilson, évaluateur principal chez Bonhams, lors d’un entretien avec CNN, a déclaré: «Depuis que je suis commissaire-priseur, je n’ai jamais vu autant d’offres de commission déposées avant une vente aux enchères. Je pense que cela parle de lui-même. La vente aux enchères a été diffusée en direct sur le site Web de Bonhams. “Cette charmante estampe combinait la passion du roi pour la peinture et sa profonde affection pour l’Écosse”, a déclaré Wilson.

Royal Watcher est allé sur Twitter et a partagé une image de la même chose. « Une estampe d’un tableau du roi Charles III est mise aux enchères ! Il montre le château de Balmoral en Ecosse. Le roi, alors prince de Galles, l’a peint en 2001 », lit-on dans la légende.

Une estampe d’un tableau du roi Charles III est mise aux enchères ! Il montre le château de Balmoral en Ecosse. Le roi, alors prince de Galles, l’a peint en 2001. pic.twitter.com/KV37iLLxtF – Observateur royal (@WindsorDynasty) 19 octobre 2022

On pense qu’il s’agit de la première estampe d’un monarque régnant mise aux enchères. De plus, il est accompagné de la signature originale du roi.

Pendant ce temps, plus tôt, le sachet de thé de la reine Elizabeth s’est vendu 9,5 lakh sur eBay. Le sachet de thé, après utilisation, aurait été sorti clandestinement du château de Windsor.

Il a été répertorié sur la plate-forme sous le titre “Celebrity Memorabilia Queen Elizabeth II Regina Britannia Teabag Extremely Rare”, la vente prétendait offrir le “même sachet de thé que vous auriez pu voir sur CNN à la fin de 1998”, comme le rapporte 7News. La description accompagnant la liste disait: “Il a été utilisé par la reine Elizabeth II Regina Britannia et sorti clandestinement du château de Windsor par l’exterminateur spécial qui a été appelé pour aider sa majesté à faire face aux grandes infestations de cafards de Londres des années 1990.”

De plus, un morceau de gâteau du mariage royal de Diana et du roi Charles est mis aux enchères. Au mariage, il y avait un invité nommé Nigel Ricketts qui est décédé l’année dernière. Selon un rapport du New York Post, Nigel avait conservé le morceau de gâteau de mariage de 41 ans. Le gâteau sera vendu aux enchères par Dore and Rees Auctions au Royaume-Uni. En outre, le morceau de gâteau a une estimation de pré-vente de 300 GBP, ce qui équivaut à plus de Rs. 27 000.

