La peinture qui s’écaille à Hong Kong révèle le travail d’un « roi » nouvellement pertinent

« Au cours de sa vie, particulièrement au début, les gens pensaient qu’il était complètement fou », a déclaré Louisa Lim, auteur de « Indelible City : Dispossession and Defiance in Hong Kong », un nouveau livre qui examine l’héritage de M. Tsang. « Même au moment de sa mort, personne ne s’intéressait vraiment au contenu ou au message politique de son travail. Mais en fait, il parlait de ces préoccupations de Hong Kong bien avant que les autres ne le fassent – ​​territoire, souveraineté, dépossession et perte.

Lorsqu’une œuvre vieille de plusieurs décennies a fait surface plus tôt cette année, elle a commencé à attirer une foule dans un décor qui pourrait difficilement être plus banal : un pont ferroviaire en béton, construit au-dessus d’une chaussée et orné d’un simple numéro d’enregistrement et d’un avertissement contre les graffitis.

Le pont se trouve à proximité d’un marché aux oiseaux et d’un stade de sport sur Boundary Street, une route qui marque la limite du territoire cédé par la dynastie Qing aux Britanniques en 1860 après la Seconde Guerre de l’Opium. Il est recouvert de peinture grise, dont certaines se sont écaillées ce printemps – comment exactement reste un mystère – pour révéler un palimpseste du travail de M. Tsang de plusieurs époques de la peinture sur l’un de ses sites préférés.