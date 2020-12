Henry Tate, un épicier de Liverpool, avait fait fortune en raffinant du sucre et en le vendant en cubes. Il est devenu le fondateur de la Tate Modern Gallery

1872: Henry Tate, un épicier de Liverpool, avait fait fortune en raffinant du sucre et en le vendant en cubes.

Jusque-là, le sucre était vendu en morceaux hachés de ce qu’on appelait le «pain de sucre».

Henry a acheté les droits du cube de sucre nouvellement inventé et en 1878, il a ouvert sa raffinerie Thames à Silvertown, dans l’est de Londres.

1883: Abram Lyle a ouvert sa propre raffinerie à Plaistow, à proximité, en 1883 et a commencé à vendre du Golden Syrup – fabriqué à partir de sous-produits du processus de raffinage du sucre – dans les célèbres boîtes vertes et dorées en 1885 après avoir rencontré un succès instantané auprès des clients.

Les deux barons du sucre ne se sont jamais rencontrés mais sont devenus de féroces rivaux. Il y avait, cependant, une entente tacite que l’usine Tate ne s’aventurerait jamais dans l’entreprise «Goldie» et que les Lyles ne feraient jamais de cubes de sucre.

1921: Mais en 1921, les deux entreprises ont fusionné pour former Tate & Lyle, raffinant ensemble environ 50 pour cent du sucre du pays.

1939: En 1939, la raffinerie de Thames était la plus grande raffinerie de sucre de canne au monde, produisant environ 14 000 tonnes par semaine.

Au début de la Seconde Guerre mondiale, 2000 personnes y travaillaient mais, situé dans l’East End, c’était une cible naturelle pour la Luftwaffe.

Mais les propriétaires ont consacré beaucoup de temps et d’argent à la préparation des raids aériens. Alors que les maisons des travailleurs étaient bombardées en mille morceaux, la direction a construit des dortoirs renforcés. Le résultat était tout simplement miraculeux.

Tout au long de la guerre, l’usine fonctionnait 24 heures sur 24.

L’entreprise a même installé un coiffeur à plein temps pour un léger soulagement. À un moment donné, l’usine a subi des raids aériens pendant 69 jours consécutifs et 79 nuits consécutives.

L’opération «Goldie» a été touchée par six bombes explosives, 61 bombes incendiaires et une mine de parachute. Un membre du personnel a été tué en service (13 autres seraient tués chez eux).

1944: La production la plus élevée de l’histoire du sirop d’or de Lyle remonte à 1944, lorsque plus de 1 000 tonnes par semaine quittaient Plaistow.

La réalisation de la galerie Tate Modern

La réalisation de la galerie Tate Modern

En 1889, Henry Tate a offert à la nation sa collection d’art britannique du XIXe siècle et a financé la première Tate Gallery.

Tate était un grand mécène des artistes préraphaélites, mais son legs de 65 peintures à la National Gallery a été refusé par les administrateurs car il n’y avait pas assez d’espace dans la galerie.

Une campagne a été lancée pour créer une nouvelle galerie consacrée à l’art britannique.

Avec l’aide d’un don de 80000 £ de Tate lui-même, la galerie de Millbank, maintenant connue sous le nom de Tate Britain, a été construite et ouverte en 1897.

Le legs original d’œuvres de Tate, ainsi que des œuvres de la National Gallery, formaient la collection fondatrice.

Henry Tate et l’esclavage

La Tate Modern a invité des chercheurs du Center for the Study of the Legacies of British Slave-owner de l’University College London à «partager leur analyse» au milieu du débat sur l’association d’Henry Tate à l’esclavage.

Il a conclu que: «Ni Henry Tate ni Abram Lyle n’étaient nés lorsque la traite des esclaves britannique a été abolie en 1807. Henry Tate avait 14 ans lorsque la loi pour l’abolition de l’esclavage a été adoptée en 1833; Abram Lyle avait 12 ans.

«Par définition, aucun n’était un propriétaire d’esclaves; nous n’avons pas non plus trouvé de preuves que leurs familles ou partenaires possédaient des esclaves ».

Mais le rapport a révélé que les entreprises fondées par les deux hommes, qui se sont ensuite associées sous le nom de Tate & Lyle, «se connectent à l’esclavage de manière moins directe mais fondamentale».

Il ajoute: « Premièrement, l’industrie sucrière sur laquelle les entreprises Tate et Lyle (les deux ont fusionné en 1921) ont été construites au 19ème siècle était elle-même absolument construite sur la base de l’esclavage aux 17ème et 18ème siècles, toutes deux en et en demande.

Il a également constaté que; «Les collections de la Tate comprennent des objets donnés par ou associés à des individus qui étaient propriétaires d’esclaves ou dont la richesse provenait de l’esclavage.

Il s’agit notamment des carnets de croquis Sussex de JMW Turner et de deux pièces de Sir Joshua Reynolds.