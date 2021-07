La peinture murale de Marcus Rashford dans sa ville natale est désormais un symbole antiraciste

À travers les stylos et les crayons des enfants, l’Angleterre lutte contre le racisme. Après que Marcus Rashford et deux autres joueurs noirs aient raté des tirs au but dans les derniers instants de la défaite de l’équipe nationale de football en championnat d’Europe contre l’Italie, des fanatiques ont défiguré une fresque de la star de Manchester United et ont lancé des injures racistes sur les trois sur les réseaux sociaux. Les enfants de Manchester ont pris la défense de Rashford, remplissant les espaces sur le mur de messages de soutien, d’encouragement et de consolation.

« J’espère que vous ne serez pas triste trop longtemps parce que vous êtes une si bonne personne », a écrit Dexter Rosier, 9 ans. « Je suis fier de toi. Tu seras toujours un héros.

La peinture murale, qui occupe un mur de briques non loin de l’endroit où Rashford a grandi, est devenue un symbole de la lutte de l’Angleterre contre le sectarisme qui a gâché le sport aimé par les personnes de tous horizons. La lutte se déroule dans tout le pays alors que les politiciens et les experts, les athlètes et les militants réagissent aux commentaires racistes qui ont fait surface après la défaite et ont sapé le sentiment d’unité nationale créé par la course édifiante de l’Angleterre à sa première grande finale de championnat de football depuis 1966.

L’abus en ligne des joueurs noirs souligne les problèmes créés par une vision de ce que cela signifie d’être anglais, qui est enracinée dans les visions des gloires passées de l’empire et du colonialisme et fait souvent surface lors d’événements sportifs internationaux, a déclaré le professeur Bridget Byrne, directrice de le Centre sur la dynamique de l’ethnicité à l’Université de Manchester.

« Le travail pour parvenir à la justice raciale au Royaume-Uni est loin d’être terminé, et c’est ce que cela a révélé », a-t-elle déclaré. « Bien que le racisme soit devenu moins acceptable socialement pour s’exprimer ouvertement, c’est toujours un élément essentiel de la culture britannique. »

Le Premier ministre Boris Johnson n’a pas tardé à condamner le racisme et a reproché aux sociétés de médias sociaux de ne pas en faire assez pour arrêter la propagation de la haine sur leurs plateformes. Il a déclaré qu’il profiterait d’une réunion avec les chefs d’entreprise mardi pour réitérer le besoin urgent d’agir.

Les critiques ont déclaré que Johnson et son gouvernement n’avaient pas réussi à résoudre le problème au début du tournoi Euro 2020, lorsque certains fans ont hué l’équipe d’Angleterre pour s’être agenouillée symboliquement au début des matchs pour souligner le problème du racisme.

La ministre de l’Intérieur Priti Patel, dont le département supervise la police et les affaires intérieures, a fait l’objet d’un examen particulier après s’être opposée à ce qu’elle a appelé la «politique des gestes» et a déclaré que les fans avaient le droit de huer. Dans une interview le mois dernier, Patel a également critiqué les protestations de l’été dernier par le mouvement britannique Black Lives Matter, dont une où une statue d’un marchand d’esclaves du XVIIe siècle a été renversée, en tant qu’efforts pour réécrire l’histoire.

Lundi, le joueur anglais Tyrone Mings a réprimandé Patel pour avoir fait de la politique après avoir appelé la police à prendre des mesures contre ceux qui ont soumis les joueurs de football à « des abus racistes ignobles ».

« Vous ne pouvez pas attiser le feu au début du tournoi en qualifiant notre message antiraciste de » politique gestuelle « et ensuite prétendre être dégoûté lorsque la chose contre laquelle nous militons se produit », a écrit Mings sur Twitter.

Marvin Sordell, un ancien joueur de football professionnel qui conseille l’Association anglaise de football sur la diversité, a déclaré que la vague de dégoût des politiciens et des experts était tristement familière.

« Nous voyons toujours des condamnations », a déclaré Sordell à la BBC. « C’est la même chose pendant quelques jours, puis nous revenons en quelque sorte à la normale et puis un autre incident se produit… Nous vivons en quelque sorte dans ce cycle qui se poursuit continuellement. À un moment donné, nous devons briser le cycle. À un moment donné, il ne suffit pas d’être simplement indigné. Nous devons faire quelque chose. »

Rashford, qui a grandi à quelques kilomètres du stade historique Old Trafford de Manchester United, a rejoint l’équipe nationale d’Angleterre à l’âge de 18 ans après avoir marqué un barrage de buts pour son club natal. Fils d’une mère célibataire qui sautait parfois des repas pour s’assurer que ses cinq enfants n’avaient pas à le faire, il est devenu une icône nationale l’année dernière lorsqu’il a mené une campagne qui a forcé le gouvernement à nourrir les enfants qui manquaient de repas scolaires gratuits alors que le la pandémie a fermé les écoles.

En réponse aux abus qu’il a subis dimanche soir et à l’effusion de soutien des fans, Rashford, maintenant âgé de 23 ans, a parlé de ses coéquipiers et de la « fraternité » créée par leurs succès et leurs échecs cet été.

« Je peux recevoir des critiques de ma performance toute la journée, ma pénalité n’était pas assez bonne, elle aurait dû entrer », a-t-il écrit dans un message Twitter qui a été aimé près d’un million de fois. « Mais je ne m’excuserai jamais pour qui je suis et d’où je viens. »

C’est le quartier de Withington à Manchester, où des artistes locaux ont peint une murale en noir et blanc de deux étages de Rashford après le succès de sa campagne de repas scolaires. Abi Lee, directrice adjointe de l’école primaire St. Paul’s Church of England à proximité, a déclaré que les élèves étaient bouleversés par la façon dont Rashford et ses coéquipiers ont été traités, alors elle les a emmenés à la fresque pour leur montrer comment les gens luttent contre le racisme.

« Nous voulions qu’ils voient que rien ne peut vous assommer si vous continuez à vous battre », a déclaré Lee.

Nicola Wellard a déclaré que ses enfants se sont couchés en pleurant après que la défaite de l’Angleterre ait anéanti les espoirs d’un championnat d’Europe cette année. Mais ils ont été plus contrariés lorsqu’ils ont découvert que des racistes avaient ciblé le héros local Rashford.

Mardi après-midi, son fils Dougie, 11 ans, a fièrement collé son propre message sur la murale. « Il n’a raté qu’un penalty », a écrit Dougie. « Il ne mérite pas ça.

