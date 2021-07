La peinture murale de Marcus Rashford à Manchester transforme la haine en espoir dans la lutte contre le racisme

MANCHESTER, Angleterre – Il était environ 3 heures du matin lundi lorsque la police du Grand Manchester a reçu le premier rapport selon lequel la peinture murale de Marcus Rashford dans le sud de la ville avait été vandalisée.

Quelques heures plus tôt, à 200 milles au stade de Wembley, les coéquipiers de Rashford et de l’Angleterre Jadon Sancho et Bukayo Saka avaient raté les tirs au but lors d’une fusillade pour décider de la finale de l’Euro 2020 et l’Italie avait remporté le trophée en conséquence.

Dans l’intervalle, les trois joueurs, tous noirs, avaient été soumis à une vague d’abus racistes sur leurs comptes de réseaux sociaux (la police a depuis arrêté quatre personnes.) Rashford et Sancho ont été mentionnés dans la peinture bleue griffonnée sur la peinture murale du L’attaquant de Manchester United a peint dans la banlieue qu’il avait l’habitude d’appeler sa maison, à environ 6 km d’Old Trafford.

Au moment où les acheteurs ont commencé à visiter Withington Fruit and Vegetables ou le Coffee House Cafe lundi matin, les abus étaient recouverts de draps noirs. Puis vinrent les premiers messages de soutien. Bientôt, les passants sont devenus une foule et rapidement quelque chose de mal s’est transformé en quelque chose de bien.

Quittez Wilmslow Road dans Copson Street et la première chose qui attire votre attention est le panneau rouge « route fermée » à l’embouchure de Moorfield Street. Il a dû y être placé en raison du volume considérable de visiteurs depuis la finale de l’Euro 2020 dimanche. Les affiches et post-its de soutien à Rashford, Sancho et Saka accrochés au mur ont commencé à se déformer sous leur propre poids.

L’un d’eux dit : « Vous êtes une inspiration pour moi et pour tous les jeunes Noirs de Manchester. Ne laissez pas la haine vous envahir car vous êtes un modèle incroyable. Continuez à faire ce que vous faites. »

Un autre lit : « Notre héros. »

Rashford est un héros. Il est titulaire d’un MBE, a été félicité par l’ancien président américain Barack Obama et a remporté le prix Pat Tillman for Service à l’ESPYS 2021 pour son travail incroyable dans la communauté. Il a fait faire volte-face au gouvernement britannique dans sa campagne pour des bons alimentaires pendant les vacances scolaires pour les enfants qui reçoivent normalement des repas gratuits pendant la période scolaire si leurs parents reçoivent une aide sociale, décrochant 120 millions de livres sterling de financement et a aidé à collecter plus de 20 millions de livres sterling pour la nourriture distribution caritative FareShare pendant l’épidémie de COVID-19.

Un message de Reggie, 6 ans, se lit simplement: « Merci pour tout notre dîner. »

Écrire sur Instagram, Rashford a déclaré: « Les messages que j’ai reçus ont été positivement écrasants et voir la réponse à Withington m’a fait au bord des larmes. Les communautés qui m’ont toujours entouré de leurs bras continuent de me soutenir. » Dans son article passionné, il a ajouté: « Je suis devenu un sport où je m’attendais à lire des choses écrites sur moi. Que ce soit la couleur de ma peau, l’endroit où j’ai grandi ou, plus récemment, la façon dont je décide de passer mon temps hors du terrain.

« Je peux recevoir la critique de ma performance toute la journée, ma pénalité n’était pas assez bonne, elle aurait dû être appliquée mais je ne m’excuserai jamais pour qui je suis et d’où je viens. Je suis Marcus Rashford, 23 ans homme noir de Withington et Wythenshawe, dans le sud de Manchester. Si je n’ai rien d’autre, j’ai ça. Merci pour tous les gentils messages. Je reviendrai plus fort. Nous reviendrons plus forts. «

Les images de la murale avec des milliers de messages sur toute la longueur du mur sont frappantes, mais marchez un moment et c’est le bourdonnement de la conversation qui devient le plus perceptible.

Un père a déclaré qu’il avait fait le voyage de deux heures depuis Birmingham pour montrer à ses deux fils que « tout le monde ne pense pas de la même manière » que les agresseurs des médias sociaux et les racistes.

Tout près, les parents d’un garçon de 5 ou 6 ans expliquaient que les notes sur le mur disaient de belles choses sur les joueurs de football qui ont été pointés du doigt en raison de la couleur de leur peau. Le garçon avait l’air perplexe à l’idée que c’était même une chose.

Mardi soir, des centaines de manifestants antiracistes se sont mis à genoux devant la fresque. L’après-midi suivant, Caroline Dunn, enseignante à la Dean Trust School d’Ardwick, a fait le trajet de 3 miles avec une poignée d’étudiants. Plus tard, un groupe de jeunes élèves d’une autre école est arrivé.

« Nous voulions vraiment montrer notre soutien aux trois personnes, mais aussi montrer dans son ensemble que cet abus ne sera pas toléré », a déclaré Dunn à ESPN.

« Le fait que vous puissiez venir montrer une façon de partager votre force de sentiment de manière vraiment positive et offrir un soutien aux personnes qui souffrent ou qui sont maltraitées est vraiment important. Il suffit simplement de pouvoir démontrer que chaque individu peut faire quelque chose pour une différence positive et se rassembler en tant que communauté pour défendre ce qui compte et dire que cet abus ne sera pas toléré est si important.

« Nos jeunes sont articulés, ils sont matures et ils ont une voix forte. Ils sont la prochaine génération et ils veulent que le monde soit un meilleur endroit. »

Withington Walls, qui a commandé la peinture murale à l’artiste de rue Akse l’année dernière pour marquer la campagne des repas scolaires de Rashford, prévoit de préserver et d’afficher autant de messages que possible. Ils espèrent également collecter 40 000 £ pour réparer la peinture murale et installer des caméras de vidéosurveillance pour s’assurer qu’elle reste à l’abri du vandalisme à l’avenir.

La police continue d’enquêter, mais Ed Wellard, fondateur de Withington Walls, insiste sur le fait que la peinture murale et les messages de soutien à Rashford et à ses coéquipiers ont déjà eu un impact plus important que toute sanction que les tribunaux peuvent infliger.

« Le racisme est un comportement appris », a-t-il déclaré. « Je pense que cela devrait être plus une question d’éducation que de punition. Je ne pense pas que vous allez faire changer d’avis les gens avec une punition.

« Il doit y avoir une discussion active sur le racisme dans ce pays, dans le sport, dans la société, sur les réseaux sociaux, et je pense qu’il est réconfortant que ce triste incident nous permette d’avoir ces discussions parce que c’est ainsi que nous avancerons en tant que pays. «