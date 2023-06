La peinture murale de la Rome antique ne représente pas la pizza après tout, selon les archéologues

Une fresque de nature morte récemment découverte dans les ruines de l’ancienne Pompéi a d’abord cru représenter une pizza, mais les archéologues disent que ce n’est pas le plat italien emblématique après tout.

La fresque a été peinte il y a environ 2 000 ans, bien avant que les ingrédients clés de la pizza – tomates et mozzarella – n’arrivent en Italie.

Les tomates n’ont été introduites en Europe depuis les Amériques qu’il y a quelques siècles. Il est largement admis que la découverte de la mozzarella a conduit directement à l’invention de la pizza dans la ville voisine de Naples dans les années 1700.

On pense plutôt que l’image de l’ancienne fresque est une focaccia recouverte de fruits, y compris de la grenade et éventuellement des dattes, finie avec des épices ou un type de pesto, ont déclaré des experts. Dans la fresque, il est servi sur une assiette en argent et un calice à vin se tient à côté.

La fresque représente un repas relativement frugal servi dans un cadre luxueux comme en témoigne le plateau d’argent. Ce n’est pas sans rappeler la pizza moderne qui est née comme un « plat du pauvre dans le sud de l’Italie [but] a conquis le monde entier et est servi dans des restaurants étoilés », explique Gabriel Zuchtriegel, directeur du site archéologique de Pompéi.

L’ancienne ville romaine de Pompéi a été détruite lors de l’éruption du mont Vésuve à proximité en 79 après JC. L’événement soudain et meurtrier a laissé une grande partie de la structure intacte, embaumée de cendres volcaniques, et le site est maintenant un projet archéologique majeur et une attraction touristique.

Le lobby Coldiretti ag a immédiatement saisi la découverte de la fresque pour promouvoir la pizza – inventée comme un repas rapide pour les travailleurs pauvres – comme un trésor national. Aujourd’hui, la pizza représente un tiers du budget alimentaire des visiteurs étrangers et génère des revenus annuels totaux de 16,4 milliards de dollars en Italie.

L’art du pizzaiolo napolitain a été inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO en 2017, reconnu pour ses quatre phases de préparation de la pâte et pour être cuit exclusivement dans un four à bois à 905 degrés Fahrenheit.

