La peinture la plus blanche du monde est désormais suffisamment fine pour recouvrir votre voiture

Que ce passe-t-il Les scientifiques qui ont fabriqué la peinture la plus blanche au monde ont juste ajusté leur formule pour rendre une couche de la substance beaucoup plus fine. Pourquoi est-ce important Couvrir des objets comme les avions, les voitures et les engins spatiaux avec cette peinture réduirait l’utilisation de la climatisation et réduirait les émissions de gaz à effet de serre.

En 2019, des scientifiques du Massachusetts Institute of Technology a inventé le plus noir des noirs. C’était une couleur si incroyablement sombre qu’elle absorbait 99,9% de toute la lumière visible, battant même le célèbre Vantablack, un ébène fort qui envoyé le monde de l’art dans une frénésie.

Pour le dire simplement, si vous deviez enduire une cuillère avec la teinte insipide, ce serait comme créer un trou noir en forme de cuillère au milieu de votre cuisine. À long terme, cette couleur incroyable promettait de bénéficier à des technologies telles que les télescopes, les appareils photo et même les iPhones de nouvelle génération qui nécessitaient des capacités de blocage de la lumière.

Mais que se passerait-il si nous avions l’exact opposé du noir le plus noir ?

Eh bien, l’année dernière, une autre équipe de scientifiques a entrepris de répondre précisément à cette question. Chercheurs de l’Université Purdue créé le plus blanc des blancsune couleur qui reflété un stupéfiant 98,1% de lumière. En fait, cette teinte effervescente était si unique que l’équipe a gagné une place dans le livre Guinness des records du monde. Pourtant, contrairement au Vantablack, la promesse de peinture faite avec cette teinte reposait sur un petit ajustement : il fallait qu’elle soit plus fine.

Aucun problème.

La même équipe derrière la peinture la plus blanche du monde vient de reformater sa chimie pour rendre le support beaucoup moins épais. Maintenant, disent-ils, la peinture spéciale convient pour recouvrir des choses comme les voitures, les avions, les trains et même les T-shirts. À son tour, il refléterait une tonne de lumière solaire de ces articles, réduisant ainsi le besoin de climatisation.

“Cela permet non seulement d’économiser de l’argent, mais également de réduire la consommation d’énergie, ce qui réduit les émissions de gaz à effet de serre”, a déclaré Xiulin Ruan, professeur de génie mécanique à Purdue et auteur de l’étude. dit dans un communiqué. “Et contrairement à d’autres méthodes de refroidissement, cette peinture rayonne toute la chaleur dans l’espace lointain, ce qui refroidit également directement notre planète. C’est assez étonnant qu’une peinture puisse faire tout cela.”

Vous pouvez consulter un aperçu détaillé de leur nouvelle formule dans un article publié lundi dans la revue Cell Rapports Sciences physiques.

“J’ai été contacté par tout le monde, des fabricants d’engins spatiaux aux architectes en passant par les entreprises qui fabriquent des vêtements et des chaussures”, a déclaré Ruan. “Ils avaient principalement deux questions : où puis-je l’acheter et pouvez-vous le rendre plus fin ?”

Pour être clair, il n’est pas encore disponible dans le commerce. Mais Ruan dit que l’équipe essaie actuellement de comprendre comment y arriver.

Colorer le monde pour le protéger

À un certain moment de notre vie, nous avons absorbé un peu d’informations scientifiques sur la mode. “Ne portez pas de noir quand il fait chaud, portez du blanc pour refléter la chaleur.” Cela ressemble parfois à une excuse, créée pour amener les enfants à porter des vêtements propres qui se trouvent être blancs au lieu de leur vieille chemise Batman sale pour la 14e fois.

Mais c’est vrai.

La couleur noire est plus susceptible d’absorber la lumière et la chaleur attachée à cette lumière, tandis que le blanc reflète les deux – et c’est exactement pourquoi l’innovation de peinture de Ruan fonctionne.

Pour créer leur nouvelle itération de la peinture la plus blanche du monde, les chercheurs ont généré ce qu’on appelle une substance nanoporeuse, qui comprenait du nitrure de bore hexagonal comme pigment, un produit chimique qui, selon eux, est principalement utilisé dans les lubrifiants. Une simple couche de 150 microns (0,15 millimètre) d’épaisseur de ce milieu était suffisante pour atteindre une réflectance solaire de 97,9 %.

“Le nitrure de bore hexagonal a un indice de réfraction élevé, ce qui conduit à une forte diffusion de la lumière du soleil”, a déclaré Andrea Felicelli, Ph.D. Purdue. étudiant en génie mécanique et auteur de l’étude, a déclaré dans un communiqué. “Les particules de ce matériau ont également une morphologie unique, que nous appelons nanoplaquettes.” En d’autres termes, selon les modèles de l’équipe, la forme hexagonale de la molécule était la clé. Ce type de nanoplaquettes s’est avéré plus efficace pour faire rebondir le rayonnement solaire que les nanoparticules sphériques, généralement utilisées dans d’autres peintures de refroidissement.

La nouvelle formule de la peinture brillante contraste avec la précédente de l’équipe, qui impliquait du sulfate de baryum, une poudre cristalline blanche à faible coût connue pour ses capacités de réflexion de la lumière. Cette version nécessitait une couche de 400 microns (0,4 millimètre) pour obtenir le résultat réfléchissant souhaité. Assez lourd pour peindre des trucs quand on y pense.

“C’est bien si vous peignez une structure fixe robuste, comme le toit d’un bâtiment”, a déclaré Ruan. “Mais dans les applications qui ont des exigences précises en matière de taille et de poids, la peinture doit être plus fine et plus légère.” Aka, si nous voulons réduire notre utilisation de la climatisation dans les voitures ou essayer d’atténuer la facture d’électricité de notre appartement en enfilant une nouvelle armoire hexagonale revêtue de nitrure de bore.

Université Purdue/Andrea Felicelli



Pour aller plus loin à cet égard, l’équipe a également incorporé des “vides d’air” dans sa liste d’ingrédients de peinture, car cela rend la pâte très poreuse (à une échelle vraiment très fine). Cette densité inférieure, disent-ils, en plus de la minceur, a également rendu la peinture 80% plus légère que la version au sulfate de baryum.

“Un avion assis sur le tarmac par une chaude journée d’été n’aura pas à faire fonctionner sa climatisation aussi fort pour refroidir l’intérieur, économisant ainsi de grandes quantités d’énergie”, a déclaré George Chiu, professeur de génie mécanique à Purdue et auteur de l’étude. , a déclaré dans un communiqué. “Les engins spatiaux doivent également être aussi légers que possible, et cette peinture peut en faire partie.”