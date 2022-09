C’était un braquage aussi effronté que simple.

Le matin du 29 novembre 1985, un couple est entré au musée d’art de l’Université d’Arizona à Tucson, en Arizona. En quelques minutes, “Woman-Ochre” – une peinture de l’artiste hollandais-américain Willem de Kooning – avait disparu.

La conservatrice du musée, Olivia Miller, a décrit le vol dans un entretien de baladodiffusion sur le site du J. Paul Getty Museum :

“Le bâtiment commençait à peine à s’ouvrir pour la journée. Il y avait un homme et une femme assis dehors dans la cour, et un membre du personnel est entré dans le bâtiment, et ils sont entrés derrière eux.

Les vigiles n’ont pas encore tous pris leurs positions dans le bâtiment. L’homme est monté au deuxième étage, et l’agent de sécurité a commencé à monter pour aller prendre sa position là-haut. Mais la femme l’a arrêtée pour lui parler du tableau accroché dans la cage d’escalier. Nous savons maintenant que c’était clairement une méthode pour la distraire et l’empêcher de monter.

Environ cinq à 10 minutes plus tard, l’homme est redescendu et le couple a quitté le musée. L’agent de sécurité a continué à monter à l’étage, a traversé les galeries et c’est là qu’elle s’est rendu compte que ‘Femme-Ocre’ avait été découpée de son cadre.”