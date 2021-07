La peinture d’un éléphant d’elle-même et d’un ami se vend pour Rs 4 Lakh en Thaïlande

La Thaïlande est la plaque tournante du tourisme des éléphants où plus de 70 000 éléphants sont détenus en captivité et ont la responsabilité de divertir les touristes en effectuant plusieurs tours. Les éléphants sont considérés comme intelligents et intelligents, par conséquent, ils sont capables d’adhérer à une routine et d’apprendre à peindre, à faire des tours, à faire des massages, des promenades et à acquérir d’autres compétences pour offrir un spectacle aux touristes affluant du monde entier en Thaïlande. À plusieurs reprises, nous rencontrons des histoires d’éléphants peignant ou faisant d’autres tours et une autre vidéo de ce type a maintenant attiré l’attention sur Internet.

Le 7 juillet, NowThis, une agence de presse basée à New York, a partagé une vidéo d’un éléphant de 9 ans nommé Nong Thanwa peignant dans le camp d’éléphants de Maetong, à Chiang Mai, en Thaïlande. Selon le rapport, une peinture de l’animal a été vendue pour 5,5 000 $ + (environ Rs 410 624) lors d’une collecte de fonds en ligne pour le camp d’éléphants. La peinture vendue montre un paysage avec une silhouette d’elle-même et de son amie Dumbo et comporte le texte « TW loves Dumbo ». Utilisant sa malle pour tenir le pinceau, Nong Thanwa était dirigée par son entraîneur pour les coups. Regardez le clip ici :

Une peinture d’un éléphant en Thaïlande s’est vendue pour plus de 5,5 000 $ lors d’une collecte de fonds en ligne pour le Maetang Elephant Camp. La peinture montre une silhouette de l’éléphant de 9 ans Nong Thanwa et de son ami Dumbo. Nong l’a peint elle-même avec sa malle pic.twitter.com/C9QF9WR85F – NowThis (@nowthisnews) 7 juillet 2021

Le clip a recueilli plus de 34 000 vues et des tonnes de commentaires d’internautes peu impressionnés qui ont rapidement souligné la routine abusive derrière ces compétences. Beaucoup ont critiqué la maison des médias pour avoir parlé de la peinture et non du sort de l’animal malgré le fait qu’un crochet en métal de taureau soit visible dans le clip. Un utilisateur a demandé s’il n’était pas au courant des horribles abus qui se cachent derrière ces peintures.

N’êtes-vous vraiment pas au courant des horribles abus qui se cachent derrière ces « peintures » ? Vous pouvez même voir le crochet du taureau dans la vidéo.https://t.co/ui4BM5s9JQ– Papou (@ur_friend_papu) 7 juillet 2021

Un deuxième utilisateur a demandé à la maison des médias d’examiner correctement leur contenu car il était visible que l’animal était maltraité. La vidéo n’a pas été bien accueillie par les utilisateurs des médias sociaux indignés qui ont rempli la section des commentaires avec des réactions négatives.

Mec utilise la douleur pour faire performer l’éléphant. Vous pouvez le voir dans la vidéo. Veuillez former vos producteurs et éditeurs à mieux contrôler le contenu. — Brigette Supernova (@Brig_Supernova) 7 juillet 2021

Supprimez ce tweet à moins qu’il ne s’agisse de mettre en évidence la cruauté et la maltraitance envers les animaux. — Sans ironie Ellie (@NYCellieD) 7 juillet 2021

Selon PETA, la peinture d’éléphants implique une méthode d’entraînement qui comprend des armes, et les éléphants sont battus, choqués et punis pour leur faire apprendre des tours. En raison du stress et des traumatismes persistants, la plupart des éléphants meurent en deçà de leur espérance de vie naturelle.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici