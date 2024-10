La peinture d’un artiste canadien de renom, perdue depuis plus de 100 ans, découverte par un artiste britannique

Un tableau perdu depuis longtemps de la peintre impressionniste canadienne Helen McNicoll a été retrouvé et authentifié au Royaume-Uni par l’équipe d’experts de l’émission de télévision de la BBC « Fake or Fortune ?

La série est connue pour enquêter sur les histoires derrière des peintures rares et extraordinaires, et dans l’épisode de jeudi, elle s’est concentrée sur une œuvre perdue de McNicoll, un peintre sourd du XXe siècle de Toronto et l’un des artistes les plus renommés du pays.

Elle est décédée à l’âge de 35 ans en 1915, peu de temps après la disparition de son tableau, qui a refait surface, à la suite d’une série d’expositions dans des galeries d’art à travers le Canada en 1912 et 1913, a rapporté la BBC.

Son œuvre aujourd’hui redécouverte, intitulée « La récolte des haricots », représente des femmes travaillant dans un champ et a été peinte au début du 20e siècle. Cependant, on ne savait pas où il se trouvait pendant plus de 100 ans.

Ce n’est que lorsque l’artiste britannique David Taylor a acheté sans le savoir la pièce manquante lors d’une vente aux enchères régionale dans le nord de l’Angleterre pour un peu plus de 2 000 £ (3 563,27 $ CA) que le tableau a été retrouvé.

Taylor a déclaré à la BBC qu’il avait eu l’intuition qu’il s’agissait d’une œuvre d’art spéciale lorsqu’il l’a sortie de son cadre et a découvert la signature de McNicoll.

Il a également déclaré au média britannique qu’il n’avait pas entendu parler de McNicoll avant d’acheter le tableau, mais a déclaré : « On aurait dit qu’il avait été peint par quelqu’un qui vraiment [knew] ce qu’ils font… quelle pionnière elle était – une femme à cette époque, au début du 20e siècle, voyageant à l’étranger avec son chevalet alors qu’elle était profondément sourde », a poursuivi Taylor.

Dans l’épisode de jeudi de « Fake or Fortune ? ses animateurs, la journaliste Fiona Bruce et le marchand d’art Philip Mould, aux côtés de l’équipe d’experts de l’émission, ont aidé Taylor à authentifier l’œuvre, l’évaluant à 300 000 £, ce qui équivaut à plus d’un demi-million de dollars canadiens, a rapporté la BBC.

La BBC affirme que le tableau est actuellement conservé dans une galerie et que Taylor envisage de le vendre un jour aux enchères.