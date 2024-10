La peinture d’Emily Carr « perdue dans le temps » dans une grange de New York pourrait rapporter 200 000 $

« Le fait que personne ne connaissait l’existence de ce tableau ajoutera à son importance et à sa valeur », déclare Allan Treibitz, le marchand d’art new-yorkais aux yeux d’aigle. SOLEIL DE VANCOUVER

Contenu de l’article Lorsqu’une huile sur toile oubliée depuis longtemps de la célèbre artiste canadienne Emily Carr sera mise aux enchères le mois prochain à Toronto, on s’attend à ce qu’elle rapporte plus de 200 000 $. Mais Allan Treibitz, le marchand d’art new-yorkais aux yeux d’aigle qui a payé 50 $ pour « Masset, QCI », âgé de 112 ans, lors d’une vente dans une grange dans les Hamptons au cours de l’été, s’attend à ce que le montant final « dépasse » le montant fixé. estimation.

Contenu de l’article «Il a été perdu dans le temps et retrouvé, il se trouve à 3 000 milles et 90 ans de la façon dont il est arrivé là. C’est en soi incroyable », a-t-il déclaré au National Post. « Le fait que personne ne connaissait l’existence de ce tableau ajoutera à son importance et à sa valeur. » Recommandé par l’éditorial La pyramide enterrée en Indonésie pourrait être plus ancienne que la civilisation elle-même Des scientifiques découvrent une structure en bois vieille d’un demi-million d’années La trouvaille Treibitz, qui apporte « un œil éclectique » à l’industrie de l’art depuis 40 ans et exploite sa propre entreprise de vente aux enchères d’art et d’antiquités à New York, a immédiatement reconnu sa « particularité » lorsqu’il a posé les yeux sur l’image d’un grizzli sculpté au sommet d’un totem commémoratif. Lui et son partenaire l’ont acheté dans un lot de 25 autres articles, mais ce n’est que lorsqu’ils ont mis la main dessus qu’ils ont découvert qu’il s’agissait d’un original Carr, ce qui en fait une découverte « unique ». Leurs recherches les ont rapidement menés à la Maison Heffel, la maison de ventes aux enchères d’œuvres d’art basée à Toronto, qui aidera Treibitz à vendre cette trouvaille rare. « Ce qui est vraiment intéressant et remarquable dans cette peinture, c’est qu’elle est audacieuse. . . et il utilise la palette de couleurs postimpressionnistes qu’elle a apprise en France. Son utilisation de couleurs audacieuses et modernes, vraiment révolutionnaires au Canada, » Lauren Kratzer, directrice nationale des consignations chez Heffel, a déclaré au Calgary Herald.

Contenu de l’article « Étant donné qu’il a été accroché dans une grange patrimoniale pendant de nombreuses décennies, il est étonnamment en bon état. Lorsqu’il est arrivé à Vancouver, il n’avait besoin que d’un peu de nettoyage de surface et d’entretien. » Nat Kratzer pense qu’il a probablement été offert par Carr à son amie Nell Cozier, qui vivait à Victoria avant de déménager à Long Island. Carr tenait un journal détaillé et notait un voyage vers l’Est en 1930. En tant que l’une des deux seules maisons de ventes aux enchères nord-américaines à vendre l’œuvre de Carr, Treibitz sait que « Masset » est entre de bonnes mains. À ce jour, plus de 300 de ses œuvres ont été vendues par Heffel pour une somme totale de plus de 73 millions de dollars. «Je savais que c’était chez eux que je devais m’adresser», a-t-il déclaré. «Ils allaient traiter le tableau avec dignité, respect et le rafraîchir. C’est le bon endroit pour vendre. Enchères passées En 2021, les ventes aux enchères de trois peintures à l’huile sur toile de Carr – « Cordova Drift », « Tossed by the Wind » et « Swirl » – se sont vendues pour un total de 8,8 millions de dollars. Leur vente aux enchères de « The Crazy Stair » en 2013 a rapporté 3 393 000 $, soit presque le triple de son estimation basse de 1,2 million de dollars. Selon Heffel, cette vente demeure un record mondial pour une pièce de Carr.

Contenu de l’article (Fait amusant : jusqu’à ce que les travaux de conservation en 2013 révèlent le nom original, le tableau était connu pendant des décennies sous le nom de « L’escalier tordu ».) Photo de Bill Keay / Soleil de Vancouver Ce record a peut-être été éclipsé en 2019 lorsque Sotheby’s aux États-Unis a tenté de vendre aux enchères un tableau intitulé « Skedans », également datant de 1912. Le prix a été estimé entre 3 et 5 millions de dollars. Il n’a pas bougé lors de la vente aux enchères mais l’a été plus tard récupéré par un collectionneur privé pour une somme incalculable. Pour ne pas être en reste, les commissaires-priseurs Cowley Abbott ont vendu certaines des créations de Carr au fil des ans, la plus remarquable étant les 3,12 millions de dollars rapportés pour les années 1912. Le Totem de l’Ours et de la Lune. S’il y a une tendance qui se dégage de toutes les ventes d’œuvres de Carr, c’est que l’enchère finale dépasse systématiquement l’estimation, la doublant souvent, voire plus. « Au XXIe siècle, le monde de l’art et le marché de l’art se sont intéressés aux artistes travaillant dans le cadre de pratiques modernes mais provenant de lieux périphériques. Le résultat a été un regain d’intérêt pour le travail de Carr. Lisa Baldissera a écrit pour l’Art Canada Institute. Treibitz ne s’attend pas à ce que « Masset » soit une peinture de plusieurs millions de dollars à la fin de l’enchère, mais il est d’accord avec cela. Selon lui, passer sous la barre du demi-million le rend plus accessible et plus attrayant.

Contenu de l’article « Beaucoup de gens qui veulent faire ce travail ne peuvent pas se permettre 2 millions ou un million de dollars, mais ils peuvent se permettre des centaines de milliers de dollars. Cela va vraiment susciter l’intérêt. Qui est Emily Carr? Née à Victoria, en Colombie-Britannique, en 1871, de parents immigrants britanniques, Carr a commencé à étudier les arts à 18 ans et est rentrée chez elle pour donner des cours d’art et économiser suffisamment d’argent pour poursuivre sa formation. Un déménagement en Angleterre s’ensuit peu avant le début du siècle, mais elle abandonne ses études et revient au Canada en 1905 après s’être remise d’une longue maladie. Mais un voyage à Paris lors de son incursion à travers l’étang l’a amenée à déterminer que c’était là qu’elle devait être et elle y est retournée pour étudier brièvement avant de s’installer de nouveau en Colombie-Britannique en 1912. Soleil de Vancouver L’année suivante, elle a commencé à visiter des communautés et des sites autochtones dans ce qui est aujourd’hui Haida Gwaii et le long de la rivière Skeena, où elle a entrepris de documenter les totems autochtones. Malheureusement, le travail moderne de Carr n’a pas rencontré le succès commercial qu’elle avait espéré et elle a été interrompue pendant plus d’une décennie. Sa carrière a repris à la fin des années 1920 après avoir été invitée à une exposition du Musée des beaux-arts du Canada où elle a rencontré Lawren Harris et d’autres membres du Groupe des Sept, le célèbre gang d’artistes paysagistes modernes canadiens. Avec Harris comme mentor, Carr, alors âgée d’une cinquantaine d’années, a connu un succès critique et la reconnaissance qu’elle recherchait depuis longtemps.

Contenu de l’article Elle revient d’abord aux décors autochtones et aux totems énigmatiques pour ensuite concentrer son art sur la nature. Plus tard dans sa vie, après que des crises cardiaques successives ont rendu la peinture plus difficile, Carr s’est tournée vers l’écriture et a remporté un prix du Gouverneur général en 1941 pour son premier livre « Klee Wyck ». Elle est décédée en 1945 à Victoria. Où voir « Masset » et d’autres œuvres de Carr Avant la vente aux enchères en direct de la Maison Heffel le 20 novembre, « Masset », ainsi que d’autres œuvres majeures proposées le même jour, dont une de Harris, seront présentées en avant-première dans les galeries Heffel de quatre villes canadiennes. Après sa visite à Calgary le dimanche 6 octobre, il sera exposé à Vancouver (16-21 octobre), à ​​Montréal (31 octobre-5 novembre) et à Toronto (12-19 novembre). Les visites sont ouvertes au grand public. Si vous ne pouvez pas vous y rendre ou si vous êtes basé ailleurs au Canada, le travail de Carr est exposé dans des galeries à travers le pays. Notre site Web est l’endroit idéal pour les dernières nouvelles, les scoops exclusifs, les lectures longues et les commentaires provocateurs. Veuillez ajouter nationalpost.com à vos favoris et vous inscrire à nos newsletters ici.

