La peinture de Vincent Van Gogh de la période Arles sera mise aux enchères à New York

Le Pont de Trinquetaille de Vincent van Gogh ne manquera pas de faire sensation auprès des collectionneurs d’art lorsqu’il passera sous le marteau le 13 mai chez Christie’s, dans le cadre de la vente «XXe siècle» de la maison de ventes. On estime que le tableau coûtera entre 25 et 35 millions de dollars.

«Le Pont de Trinquetaille» a été peint par l’artiste hollandais peu de temps avant de se suicider à l’âge de 37 ans. C’est l’un des rares paysages de sa période arlésienne, période convoitée et particulièrement fructueuse de sa carrière. En fait, Vincent van Gogh a réalisé environ 200 tableaux lors de son séjour dans le sud de la France, aux inspirations provençales qui se reflètent dans la palette de couleurs chaudes et lumineuses que le peintre a choisi pour capturer la scène de rue dans «Le Pont de Trinquetaille».

«Les œuvres de cette ampleur et de cette importance sont incroyablement rares et tout ce qui les concerne, de la couleur vibrante et ‘absinthe’ du ciel et de la composition hautement structurée au pinceau épais et expressif de l’eau parle d’un artiste à la hauteur de son pouvoirs créatifs », a déclaré Jay Vincze, directeur international senior de l’art impressionniste et moderne de Christie.

Ce tableau de Vincent van Gogh pourrait rapporter jusqu’à 35 millions de dollars lors de la prochaine vente «20th Century». Il est arrivé sur le marché pour la dernière fois en 2004, lorsqu’il s’est vendu 11,2 millions de dollars chez Christie’s New York. Le tableau a depuis figuré dans l’exposition itinérante «Munch : Van Gogh », présenté au musée Munch à Oslo et au musée Van Gogh d’Amsterdam.

«Le Pont de Trinquetaille» n’est pas le seul tableau de van Gogh à être vendu aux enchères ces derniers mois. un record pour le peintre en France. Quelques semaines auparavant, «La Mousmé» a dépassé son estimation haute de 10 millions de dollars pour aller chercher 10,4 millions de dollars chez Christie’s New York.

