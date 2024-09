La peinture de rue communautaire favorise la créativité et la connexion – Dal News

Dalhousie s’est associé à des voisins près de Larch et de la rue Jennings samedi dernier pour un événement réussi qui a réuni des étudiants, des familles, des voisins et des entreprises locales.

De 11 heures à 13 heures, les rues ont été remplies de musique, de rires et de créativité, faisant de ce moment une célébration mémorable du quartier partagé.

À l’aide de pinceaux et de fournitures fournis par les voisins et la municipalité régionale d’Halifax, les membres de la communauté ont travaillé côte à côte pour repeindre la fresque murale de l’événement de l’année dernière, lui donnant un aspect frais et dynamique. De délicieuses friandises et rafraîchissements ont été offerts par le café local, Tart and Soul, soulignant l’esprit de collaboration locale avec les voisins, les entreprises locales et l’Université.

L’événement de samedi a démontré le pouvoir de la communauté à travers la connexion, la créativité et la coopération. Merci à tous ceux qui ont participé et contribué à faire de cet événement un grand succès !

Voir les photos de l’événement ci-dessous :