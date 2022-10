La peinture de Piet Mondrian est suspendue à l’envers depuis des décennies

Selon les recherches d’un historien de l’art, l’une des peintures modernistes emblématiques de Piet Mondrian est peut-être suspendue à l’envers depuis une décennie, mais l’œuvre d’art ne sera pas remise à l’endroit de sitôt.

La peinture, intitulée “New York City I”, présente la palette de couleurs primaires classiques de Mondrian et des lignes géométriques saisissantes. L’artiste néerlandais a réalisé une série de peintures “New York City” en 1941 et 1942 après avoir déménagé dans la ville depuis l’Europe.

“New York City I” a longtemps été montré avec le groupe de lignes le plus épais au bas du cadre, selon un catalogue d’exposition du Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, la galerie allemande qui a acquis le tableau en 1980. Le musée accueille une exposition consacrée à l’œuvre de Mondrian.

Mais une photo de l’œuvre dans l’atelier de Mondrian montre la peinture avec l’orientation inverse – ce qui suggère que c’est peut-être ainsi que l’artiste voulait qu’elle soit montrée.

Il pourrait être impossible de connaître avec certitude l’orientation correcte, indique le catalogue du musée. Le peintre est mort en 1944.

Pourtant, “si nous suivons l’expérience et faisons pivoter New York City 1 de 180 degrés, nous constatons que l’image “fonctionne” toujours”, affirme le musée dans le catalogue. “En fait, ça fonctionne extrêmement bien : la composition gagne en intensité et en plasticité.”

Retourner le tableau le rend plus proche de “New York City”, un autre tableau de la même série.

“La densité des bandes le long du bord supérieur confère à l’œuvre une ressemblance avec son proche parent” New York City “, dans lequel la zone de plus grande densité est également située sur le bord supérieur”, explique le musée dans le catalogue. “Les bandes bleues le long des bords gauche, supérieur et inférieur sont désormais positionnées exactement aux mêmes endroits.”

La peinture était composée de bandes de ruban adhésif peint que l’artiste a posées sur la toile, prévoyant probablement de les remplacer en peignant directement sur la toile plus tard, selon le musée. Et l’orientation à l’envers est cohérente avec Mondrian plaçant les bandes du haut vers le bas de la toile.

“Une première inspection visuelle a confirmé le soupçon qu’en retournant la toile, les bandes adhésives du bord supérieur sont alignées avec le bord de l’image, tandis que celles du bord inférieur s’effacent, avec des morceaux manquants ici et là”, explique le musée dans le catalogue. “En supposant que Mondrian ait commencé par attacher les bandes en haut, et, suivant le principe de la gravité, les ait déroulées vers le bas pour les attacher en bas de la toile, alors le tableau est bien suspendu à l’envers depuis sa première exposition à 1945.”

Il est également possible, selon le musée, que “Mondrian ait retourné l’image à plusieurs reprises pendant qu’il y travaillait, auquel cas il n’y aurait pas de bonne ou de mauvaise orientation”.

Cette qualité ouverte peut également avoir fait partie d’un message plus large sur la ville de New York elle-même.

“C’est peut-être la caractéristique véritablement révolutionnaire de New York City 1 : le fait qu’elle peut être lue dans n’importe quelle direction, comme le plan d’une grande ville, dans une attitude d’ouverture d’esprit, se déplaçant dans tous les sens à la fois, comme des couples. danser le boogie-woogie », écrit le musée.

Pour le moment, le tableau restera suspendu dans la direction qu’il a toujours, a déclaré la conservatrice du musée Susanne Meyer-Büser lors d’une conférence de presse inaugurant l’exposition jeudi. Le tourner peut risquer de l’endommager – et la confusion d’orientation fait désormais partie intégrante de l’histoire de l’objet.