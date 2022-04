La peinture de Jackson Pollock ‘Numéro 31’ peut rapporter 342 Crore aux enchères

La peinture « Numéro 31 » de Jackson Pollock peut rapporter 342 Crore aux enchèresLes peintures explosives de Jackson Pollock sont depuis longtemps recherchées par les collectionneurs d’art. Cette tendance n’a fait que s’accentuer ces dernières années, comme en témoigne l’arrivée sur le marché du « Numéro 31 ». Ce tableau sera mis aux enchères en mai chez Christie’s. « Number 31 » a été créé en 1949, quelques années après que Jackson Pollock ait commencé l’action painting. À l’époque, il n’utilisait plus de pinceaux pour réaliser ces peintures, mais projetait plutôt la peinture au hasard sur de grandes surfaces selon une technique connue sous le nom de peinture au goutte à goutte. Jackson Pollock n’a créé que 13 de ces œuvres sur papier en 1949, et seulement huit d’entre elles présentaient la peinture métallique brillante utilisée dans « Number 31 ».

«Avec sa nouvelle technique révolutionnaire, Pollock a effectivement bouleversé le cadre existant des pratiques de peinture traditionnelles. Les véritables peintures au goutte-à-goutte étaient – et sont toujours – le nec plus ultra de l’avant-garde américaine du milieu du siècle et sont rares sur le marché secondaire », a déclaré Alex Rotter, président de Christie’s Art des 20e et 21e siècles. « ‘Numéro 31’ en est un superbe exemple. C’est une combinaison fantastique et frénétique de teintes riches, directement du pot de peinture. C’est une brillante démonstration de la rigueur et de l’effusion de Pollock.

La maison de vente aux enchères estime que « Numéro 31 » pourrait rapporter plus de 45 millions de dollars lorsque le tableau passera sous le marteau le 12 mai lors de sa prochaine vente nocturne à New York d’art du XXe siècle. Il pourrait devenir l’un des tableaux les plus chers de Jackson Pollock, étant resté dans la même collection privée pendant plus de deux décennies.

Des oeuvres recherchées

Cependant, ce n’est pas la première fois que « Numéro 31 » apparaît sur le marché. Il a été vendu pour 3,5 millions de dollars en 1998 chez Christie’s, selon la base de données de prix Artnet. Cette peinture pourrait désormais être vendue 13 fois ce montant, tout en établissant potentiellement un nouveau record de ventes pour Jackson Pollock. Pour cela, il devra dépasser les 61 millions de dollars arrachés par « Number 17 » en novembre dernier chez Sotheby’s, lors de la première partie de la vente Macklowe. Ce montant s’est avéré bien supérieur à son estimation initiale de 35 millions de dollars.

D’autres créations de Jackson Pollock ont ​​atteint des sommets aux enchères au cours des 10 dernières années. Parmi eux, « #31 » et « Number 19 » se sont vendus respectivement pour 55 millions de dollars et 58 millions de dollars. Certaines des pièces du peintre expressionniste américain ont été connues pour changer de mains pour des sommes encore plus élevées dans des transactions privées.

