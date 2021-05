Les nanoscientifiques ont découvert une peinture ultra-blanche qui gardera les bâtiments et les toits plus frais et réduira considérablement les besoins énergétiques pour la climatisation. En conséquence, la peinture peut également aider à réduire le réchauffement climatique. Cette nouvelle peinture utilise le refroidissement radiatif, qui utilise des matériaux qui reflètent eux-mêmes la plupart de la chaleur solaire et quelle que soit la chaleur qu’ils reçoivent; ils émettent à un taux élevé.

La réflectance solaire, le rapport de l’énergie solaire tombant et étant réfléchie, du matériau est aussi élevé que 98% et l’émissivité, la capacité à perdre de la chaleur, est proche de 95%, ce qui signifie qu’elle peut aider les surfaces peintes à refroidir plus rapidement que la gamme existante. Les chercheurs en nanotechnologie ont développé des films de nanoparticules et des peintures nanocomposites de sulfate de baryum, le matériau testé qui est également inodore, pour conduire le expérience.

Densément remplies de bâtiments et de chaussées en béton, nos villes sont devenues des îlots de chaleur. Les surfaces des paysages urbains absorbent et retiennent la chaleur, ce qui augmente nos besoins énergétiques pour la climatisation. Par exemple, si un climatiseur doit refroidir une pièce d’un degré plus bas, cela coûterait environ six pour cent de plus de l’énergie requise autrement. Les solutions de refroidissement comme la technologie de refroidissement radiatif, qui peuvent garder les bâtiments plus frais en utilisant des matériaux efficaces, peuvent fournir des solutions durables aux énormes besoins énergétiques des villes pour la climatisation.

«Notre peinture peut aider à lutter contre le réchauffement climatique en aidant à refroidir la Terre – c’est le point cool», a déclaré Xiulin Ruan, l’un des scientifiques qui a mené la recherche, tout en parlant Gardien. Ruan et les autres chercheurs qui ont mené les travaux d’étude au Birch Nanotechnology Center de l’Université Purdue aux États-Unis. Le matériau de la douleur se comporte bien en réfléchissant non seulement la lumière du soleil visible, mais également le rayonnement ultraviolet et infrarouge provenant du soleil. Cette peinture blanche la plus blanche peut être utilisée dans une gamme d’applications telles que les voitures, les bâtiments et dans l’industrie aérospatiale.

