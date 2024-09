La peinture à l’huile Uncrustables vendue pour 6,8 000 $, illustrant un appétit pour l’art de la malbouffe

Comme ça se passe6h30Une huile sur toile Uncrustables d’un artiste de Floride vendue aux enchères pour 6,8 000 $

Le peintre Noah Verrier entretient une relation très intime avec son sujet. Car, le plus souvent, il le mange.

« J’ai toujours aimé l’idée des acteurs de méthode et la façon dont ils entrent dans un rôle et deviennent ce qu’ils essaient de créer », a déclaré l’artiste de Tallahasse, en Floride. Comme ça se passe hôte Nil Koksal.

« Et donc je me suis dit : est-ce que ce ne devrait pas être la même chose pour un peintre ? Ne devrions-nous pas nous impliquer dans ce que nous sommes sur le point de créer ? »

C’est pourquoi il y a une grosse bouchée au centre du sandwich au beurre de cacahuète et à la gelée Smucker’s Uncrustables présenté dans sa peinture à l’huile, Incrustablequi récemment est devenu viral sur les réseaux sociaux, vendu aux enchères sur eBay pour 5 000 $ US (6 800 $ CAN)et cela lui a valu un profil dans le New York Times.

Verrier s’est taillé une place de choix avec ses peintures à l’ancienne représentant des gourmandises modernes, de la restauration rapide aux plats surgelés.

Mais il est loin d’être le seul. La fascination pour la nourriture imprègne l’histoire de l’art, des tableaux luxuriants de fruits et de vin des anciens maîtres aux peintres contemporains qui représentent les snacks comme un clin d’œil à la nostalgie, une déconstruction du désir ou même une critique du consumérisme.

« L’espace doux, pour ainsi dire, se situe dans la relation… entre le beau et le réel. La nourriture dans l’art est, pour moi, disons, le réel le plus réel », a déclaré Leonard Barkan, historien de l’art et professeur retraité de l’Université de Princeton, dans un courriel adressé à CBC.

Dans son livre Le Œil affamé, Barkan explore le rôle important que joue la nourriture dans l’art, la littérature, la religion et plus encore.

« [It’s] « Une expérience commune à nous tous, mais en même temps, au moins potentiellement, sujette aux plus grandes formes d’élévation esthétique, ou parfois de dégradation », a-t-il déclaré. « Le sandwich au beurre de cacahuète placé à côté, par exemple, de certaines natures mortes hollandaises… démontre cette portée radicale. »

Au revoir les huîtres, bonjour les Pop-Tarts

Pour Verrier, créer des peintures vivantes de nuggets de poulet, Pizza Domino’s, Le poulet de Popeyeet Les Happy Meals de McDonald’s il s’agit de s’engager dans le présent.

Il privilégie un style traditionnel de natures mortes, un genre d’œuvres qui représentent des sujets inanimés, rappelant Rembrandt. Mais quand on travaille dans ce domaine, dit-il, il est facile de rester coincé dans le passé.

« La technique est excellente parce qu’elle a commencé il y a très longtemps et c’est quelque chose que nous poursuivons aujourd’hui », a-t-il déclaré. « Mais peut-être devrions-nous réfléchir à ce qui est contemporain, à ce qui est à la mode aujourd’hui, et pas seulement à peindre des huîtres et des citrons. comme [French artist Édouard] Manet l’a fait il y a cent ans » . «

Cindy Procious de Chattanooga, dans le Tennessee, affirme que ses peintures de malbouffe sont « une parodie ironique de la nature sérieuse des natures mortes de style vieux maître ». (Cindy Procious)

L’artiste de Chicago Pamela Michelle Johnson — connue pour son peintures hyperréalistes d’aliments produits en masse et les déchets qu’ils génèrent — est d’accord.

« La nourriture a été représentée tout au long de l’histoire américaine, et je pensais que beaucoup de bols de fruits et autres n’avaient pas vraiment de rapport avec notre culture dominante », a-t-elle déclaré.

« Quand vous parcourez les allées d’une épicerie américaine… voici les choses que vous voyez. »

Son travail, dit-elle, explore simultanément notre désir nostalgique pour ce genre de collations, tout en examinant les excès de la culture de consommation américaine.

Certaines de ses toiles mesurent près de deux mètres de long. Une énorme pile de Pop-Tarts de cette taille peut paraître appétissante de loin, dit-elle, mais de près, elles ont tendance à mettre le spectateur mal à l’aise.

Peinture à l’huile de Pamela Michelle Johnson, Handi Snacks, réalisée en 2008. Ses gros plans massifs de malbouffe sont conçus pour paraître appétissants de loin, mais écrasants de près. (pamelamichellejohnson.com)

L’artiste torontoise Esther Slevinsky affirme que peindre de la nourriture consiste à travailler avec ce que vous connaissez.

Ses natures mortes évoquent des scènes de la vie domestique auxquelles on peut s’identifier — tables de cuisine en désordre avec des œufs fêlés et des récipients ouverts, tranches de tarte plaquées suintant et boîtes à lunch pour enfants proposant un assortiment de collations de la taille d’une bouchée.

« Mon atelier à domicile est juste à côté de ma cuisine et la plupart du temps, je peins quelque chose dans une pièce ou je prépare des repas et des kits déjeuner pour mes enfants dans l’autre, donc la nourriture est devenue un sujet naturel », a déclaré Slevinsky dans un e-mail.

« Je suis fascinée par les nombreuses façons dont nous utilisons la nourriture : pour célébrer, réconforter, nourrir, comme tradition, comme luxe, voire comme déchet. Mais en réalité, je suppose que je choisis mes aliments en fonction de ce que j’aime consommer. »

Elle voit de l’humour dans l’œuvre de Verrier, en particulier Incrustable.

« Cela semble être un aliment bon marché à mettre en valeur dans une peinture à l’huile formelle, mais j’ai ri en réalisant que je n’avais jamais acheté d’Uncrustables moi-même parce que je pense qu’ils sont trop chers pour ce qu’ils sont », a-t-elle déclaré. « Belle ironie. »

Créez l’art que vous voulez voir

Verrier dit que lorsqu’il a commencé à peindre de la malbouffe, il a rencontré beaucoup de résistance de la part du monde de l’art, en particulier de ses professeurs.

Mais il a décidé de suivre le mantra de ses musiciens préférés, Metallica. Dans une interview de 2016Le leader du groupe, James Hetfield, a déclaré que le groupe fait la musique qu’il veut entendre.

« Je pense que c’est la même chose. Nous devrions probablement simplement faire les choses que nous voulons voir », a déclaré Verrier.

« Continuez simplement à faire les choses que vous aimez faire et représenter et qui vous passionnent en tant qu’artiste. Et puis, j’espère qu’il y aura d’autres personnes comme vous qui pourront s’identifier à vous. »