La peintre montante Emma Prempeh explore l’identité et le foyer dans ses intérieurs domestiques

Ces thèmes de l’ambiguïté de l’identité et de la recherche d’un chez-soi forment un fil conducteur dans « Wandering Under a Shifting Sun », son exposition personnelle actuelle à Tiwani Contemporary, visible jusqu’au 16 novembre. Ses peintures, comme Point d’entrée (2024), qui représente un arbre vert luxuriant vu à travers l’espace entre de lourds rideaux, montre l’obscurité domestique évocatrice avec laquelle Prempeh est devenu si habile à jouer. Cette peinture représente les limbes sombres de l’incertitude quant à sa maison, en contraste avec la lumière austère et solide de l’extérieur.

Emma Prempeh est née au Royaume-Uni. Sa mère est cependant née sur l’île caribéenne de Saint-Vincent et son père au Ghana. « C’est l’expérience de tant d’enfants de la diaspora de ne pas vraiment savoir à quelle place ils appartiennent », a déclaré Prempeh dans une interview avec Artsy. « On peut dire que c’est un cliché, mais je ne pense pas que ce soit le cas. »

Plus tôt cette année, Prempeh a effectué des voyages dans les pays d’origine de ses deux parents. « Pouvoir ramener ma mère à Saint-Vincent est ma plus grande réussite », a-t-elle déclaré. « Elle n’était pas revenue à la maison depuis l’âge de 16 ans. » Le séjour de l’artiste à Saint-Vincent a joué un rôle déterminant dans l’élaboration de cette dernière œuvre : non seulement elle a capturé plusieurs des photographies sur lesquelles ses peintures sont basées pendant cette période, mais c’est également l’endroit où elle a développé des concepts plus profonds sur ce que signifie la maison.

Prempeh, née en 1996, a développé son style presque toute sa vie. Même si sa famille n’était pas forcément artistique, elle commence très tôt à peindre. « Ma mère n’est pas créative et mon père ne dessine pas, donc je me suis toujours demandé d’où ça venait », a-t-elle déclaré. « Mais depuis que nous sommes petits, il y a toujours eu de la créativité dans la maison et elle a été soutenue. » En fait, le premier tableau dont elle se souvenait avoir réellement voulu créer était celui d’une ballerine grandeur nature accrochée au mur de sa chambre à l’âge de neuf ans. «Quand j’avais 16 ans, j’ai repeint ma chambre et il a fallu cinq couches de peinture pour masquer l’éclat de ses yeux», raconte-t-elle.

Cette tendance à peindre des sujets sur un coup de tête a été encouragée par son passage au Royal College of Art, où elle a étudié de 2020 à 2022. « J’ai rencontré beaucoup d’artistes abstraits au RCA et j’ai appris à être plus lâche avec des choses comme l’arrière-plan, » dit-elle. « Je n’ai pas besoin de remplir complètement tous les détails. » Cette approche artistique se reflète dans la façon dont elle choisit même ce qu’elle veut peindre. « En fait, je ne décide pas à l’avance : ‘Oh, je veux peindre ça’. Je prends juste des photos et documente les choses », a-t-elle déclaré, soulignant qu’elle avait pris des photos de voyages, de sa mère et de sa vie quotidienne. « C’est quand je le regarde après que je décide de ce qui peut devenir une peinture. »

Prempeh est encore dans la période d’ascension de sa carrière, mais elle est consciente de ce qui l’attire en tant qu’artiste. Son travail est plein de style, de réflexion et de questions, mais elle se concentre sur la clarté de ce qui compte le plus. « Autant l’œuvre demande : « Qu’est-ce que la maison ? Je sais que j’ai toujours trouvé mon chez-moi auprès de mes proches : mes amis et ma famille », a-t-elle déclaré.