La peintre britannique Sarah Cunningham portée disparue à Londres

La peintre britannique Sarah Cunningham est portée disparue à Londres.

Lisson Gallery, qui représente Cunningham, posté sur Instagram Dimanche, Cunningham a été vu pour la dernière fois à 2h30 du matin le 2 novembre sur Jamestown Road, dans l’arrondissement de Camden. Anthony, le frère de Cunningham, également posté sur X qu’elle avait été « vue pour la dernière fois en train de quitter un immeuble » dans cette rue et qu’elle avait été officiellement signalée comme disparue.

Dans une déclaration à ARTactualitésla galerie a déclaré avoir été informée de la disparition de Cunningham dans l’après-midi du 2 novembre et « portant un haut noir, une jupe noire et des baskets Converse noires ».

« Nous encourageons toute personne ayant vu ou entendu quoi que ce soit, ou ayant des informations sur l’endroit où se trouve Sarah, à nous contacter d’urgence ou à contacter la police métropolitaine de Londres au 101. Nous sommes en contact avec sa famille et la police (réf. du crime : 5483). . Nous espérons qu’elle est en sécurité et apprécions toute information qui peut être partagée pour aider.

Les affiches manquantes pour Cunningham indiquent également qu’elle mesure 5’3″, 31 ans et a une « carrure mince ».

L’artiste abstraite basée à Londres a poursuivi un BFA à l’Université de Loughborough et a obtenu une maîtrise en peinture du Royal College of Art en 2022, où elle a également été récipiendaire de la bourse d’études Ali H. Alkazzi. Cunningham a également participé à la résidence d’artiste actuelle La Wayaka à Armila, une petite ville nichée dans la province de Guna Yala au Panama. Ses peintures à l’huile ont été incluses dans des expositions à Aspen, Berlin, Los Angeles, New York et Vancouver chez Almine Rech, Max Hetzler et le CICA Vancouver.

Cunningham l’a eue première exposition personnelle avec le site de Lisson à Los Angeles l’été dernier. Son travail a également été présenté dans le cadre d’une exposition collective «Champs d’accordéon» à Londres, entre le 23 février et le 24 mai. Sa première exposition personnelle avec la galerie, « The Crystal Forest », a débuté en juillet dernier.