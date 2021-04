RICKY Gervais a déclaré que «justice est enfin rendue» après que la peine maximale pour les agresseurs d’animaux est passée de six mois à cinq ans.

La star de la télévision a salué le nouveau projet de loi sur la cruauté après une campagne de quatre ans menée par la plus grande organisation caritative britannique pour les animaux Battersea Dogs & Cats Home.

Ricky Gervais a salué le nouveau projet de loi sur la cruauté envers les animaux visant à punir les pires contrevenants

Ralph a été retrouvé errant dans les rues de Londres lorsque Battersea Dogs & Cats Home l’a sauvé Crédit: Battersea Dogs Home

Cela signifie maintenant que les pires contrevenants peuvent être mis en cage pendant cinq ans – au lieu de six mois seulement

Les organisateurs de combats de chiens, les agriculteurs qui négligent les chevaux et les voyous malades qui maltraitent les chiots ou les chatons seront tous frappés par la longue peine de prison.

Battersea a lancé la croisade après avoir découvert que les bennes à mouches étaient condamnées à des peines plus sévères que les agresseurs d’animaux.

Comic Gervais a déclaré: «Aujourd’hui est un grand jour pour les animaux du monde entier.

«Grâce à Battersea, justice sera enfin rendue à quiconque perpétue la cruauté envers les animaux et une punition appropriée sera introduite.

« J’espère que c’est un moyen de dissuasion pour quiconque envisagerait de nuire à une créature innocente. »

La nouvelle loi adoptée à la Chambre des lords aujourd’hui signifie que des animaux comme Ralph, un berger allemand émacié sauvé par Battersea des rues, seront mieux protégés à l’avenir.

Le nouveau propriétaire de Ralph espère que la nouvelle loi dissuadera les agresseurs d’animaux Crédit: Battersea Dogs Home

Lucky a été sauvé de la rue après avoir été abusé par son cruel propriétaire Crédit: Battersea Dogs Home

Le nouveau propriétaire de Ralph, Wendy Tung, a déclaré: «À partir de maintenant, quiconque pourrait même penser à infliger du tort à un animal innocent doit savoir qu’il pourrait purger une longue peine de prison.

«Je pense vraiment que cela devrait agir comme un puissant moyen de dissuasion, empêchant plus d’animaux de souffrir comme Ralph et d’innombrables autres victimes de cruauté l’ont fait.»

Les organismes de bienfaisance espèrent que la nouvelle loi encouragera les juges à enfermer davantage d’abuseurs d’animaux, car la plupart d’entre eux échappent actuellement à la prison et certains s’en tirent avec une amende.

En 2019, le chasseur Paul Oliver a été condamné à une peine de prison avec sursis alors qu’il avait donné à ses chiens des renards vivants – et n’a même pas été empêché de garder des animaux.

Quelques semaines plus tard, Nicole Jones, âgée de 19 ans, qui a permis à deux de ses chiens de mourir de faim dans sa maison sordide, a été condamnée à une peine de prison avec sursis.

Le directeur général de Battersea, Peter Laurie, a déclaré: «Lorsque nous avons découvert que l’Angleterre et le Pays de Galles avaient la peine maximale la plus basse pour cruauté en Europe, nous avons dit que trop c’était trop et avons lancé notre campagne.

«Grâce au soutien indéfectible de tous ceux qui se sont tenus à nos côtés pour défendre les animaux qui n’ont pas leur propre voix, nous avons changé l’avenir des animaux dans ce pays et maintenant la punition pour ces horribles actes de cruauté peut enfin convenir au la criminalité. »