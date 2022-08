La peine d’un avocat américain détenu aux Émirats arabes unis est annulée

L’avocat, Asim Ghafoor, qui vit en Virginie et travaille à Washington, a été interpellé le 14 juillet dans un aéroport de Dubaï alors qu’il attendait un vol pour Istanbul, où il devait assister à un mariage familial. Les EAU ont déclaré à l’époque que M. Ghafoor avait été condamné par contumace d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent après avoir ouvert une enquête sur lui à la demande des États-Unis, bien que le département d’État ait déclaré que les États-Unis n’avaient pas demandé son arrestation.

M. Ghafoor risque toujours une amende de 1,36 million de dollars et l’expulsion, selon une déclaration du département judiciaire d’Abu Dhabi, qui a déclaré qu’un tribunal avait confisqué sur le compte de M. Ghafoor une somme d’argent qu’il avait transférée illégalement via les Émirats arabes unis

On ne sait pas quand il sera libéré.

Fils d’immigrants indiens, M. Ghafoor a pendant une grande partie de sa carrière représenté des musulmans américains dans des affaires de droits civiques, travail pour lequel il était surveillé par le gouvernement américain.

Il est finalement venu travailler avec Jamal Khashoggi, le chroniqueur saoudien du Washington Post dont le meurtre horrible par des agents saoudiens en 2018 a concentré la condamnation mondiale sur le prince héritier saoudien et chef de facto, Mohammed bin Salman. M. Ghafoor a travaillé sur le dossier d’immigration de M. Khashoggi après que le dissident saoudien a déménagé aux États-Unis, selon l’avocat de M. Ghafoor.

M. Ghafoor a également aidé M. Khashoggi à fonder Democracy for the Arab World Now, un groupe de défense basé à Washington qui a critiqué les Émirats arabes unis – un proche allié de l’Arabie saoudite – pour son bilan en matière de poursuites et d’emprisonnement de dissidents. M. Ghafoor siège désormais au conseil d’administration du groupe. Mais le département d’État a déclaré que rien n’indiquait que son arrestation était liée à son travail avec M. Khashoggi.

Les Émirats arabes unis ont insisté sur le fait que l’affaire concernait uniquement le blanchiment d’argent. Dans un déclaration lundi, l’ambassade émiratie à Washington a déclaré que les autorités émiraties avaient commencé à enquêter sur M. Ghafoor en 2020 après avoir “reçu une demande officielle” d'”entraide judiciaire liée à une enquête en cours sur M. Ghafoor par les autorités américaines” de l’ambassade américaine à Abu Dhabi au nom des forces de l’ordre américaines, notamment le ministère de la Justice, le Federal Bureau of Investigation et l’Internal Revenue Service.