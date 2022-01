La peine dérisoire du kidnappeur d’Angel Lynn est une parodie de justice

PAUVRE Angel Lynn a été laissé purger une peine infernale à perpétuité nécessitant des soins 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 – pour avoir fréquenté un voyou méchant et contrôlant.

Lui, pendant ce temps – avec la petite amie qui lui a résisté maintenant profondément endommagée au cerveau – repartira libre dans seulement deux ans pour recommencer.

Angel Lynn a été condamnée à une peine infernale à perpétuité nécessitant des soins 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tandis que son ravisseur sera libéré dans seulement deux ans

C’est une parodie de justice.

Chay Bowskill a sans relâche intimidé, rabaissé et abusé émotionnellement d’Angel et l’a traitée comme sa propriété. Il lui a même imposé un couvre-feu alors qu’il était en prison pour un tronçon précédent.

Quand elle a trouvé la force de le jeter, il l’a arrachée dans la rue et l’a embarquée dans une camionnette d’où elle est mystérieusement tombée à 60 mph.

Même si les procureurs n’ont pas pu attribuer ses blessures catastrophiques à Bowskill, son enlèvement les a directement conduites.

Et l’enlèvement peut entraîner une peine d’emprisonnement à perpétuité. Pourquoi, alors, est-il si dérisoire ?

Demi-tour, PM

EST-ce une simple obstination qui empêche Boris Johnson de supprimer la hausse des impôts d’avril – puisqu’il s’agit manifestement d’une erreur et maintenant sans justification économique ?

Si oui, PM, l’entêtement ne fait pas preuve de force. Un gouvernement fort écoute les électeurs. Il change de cap si son argument tombe.

Est-ce une simple obstination qui empêche Boris Johnson d'annuler la hausse des impôts d'avril ?

Cela signifie prendre des mesures importantes et urgentes pour alléger le coût de la vie – et non pour l’aggraver, comme le fera inévitablement la hausse de l’assurance nationale.

Boris peut à juste titre réclamer son annulation comme un dividende de son succès Covid.

Grâce aux décisions qu’il a prises – le congé, les premiers coups et boosters, garder l’Angleterre ouverte aux affaires – le chômage est bien inférieur aux prévisions et les recettes fiscales supérieures de plusieurs milliards.

C’est pourquoi le budget dispose désormais d’une marge de manœuvre pour écarter ou retarder la hausse des impôts.

Cela n’échappe pas à Lord Frost, qui explique ci-contre pourquoi il a quitté le gouvernement :

Qu’il ne parvenait pas à tirer parti du Brexit en réduisant les impôts et la réglementation, en investissant massivement dans des domaines négligés et en évitant de « rendre les coûts quotidiens toujours plus chers ».

En remplissant le manifeste conservateur de 2019, en d’autres termes.

Nous, ainsi que des dizaines de députés d’arrière-ban furieux, ne pouvions pas être plus d’accord.

Il est temps d’écouter, PM.

Bouger Dick

AU dossier des désastres de la Met Police sous Cressida Dick, on peut maintenant ajouter son intervention bottée sur Partygate.

Sentant l’illégalité potentielle de Downing Street, elle aurait dû reculer jusqu’à ce que la fonctionnaire Sue Gray publie son rapport complet.

Au dossier des désastres de la Met Police sous Cressida Dick, on peut maintenant ajouter son intervention bottée sur Partygate

Au lieu de cela, elle a cédé sous la pression d’agir. . . et pataugé dedans.

Résultat : Le rapport est dans les limbes car les avocats rayent tout ce qui pourrait nuire à l’enquête policière.

Et une version censurée ne fera que déclencher des mois de spéculations frénétiques sur ce qui manque.

Cela pourrait servir au parti travailliste que No10 soit paralysé. Il ne sert pas le pays.

Ce fiasco est sur vous, Dame Cressida.