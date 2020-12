Mack a été accusé d’avoir enfreint les règles de contrôle des coronavirus le 4 décembre et Ramachel a été accusé de l’aider et de l’encourager.

Les deux ont initialement été condamnés à 40 heures de travaux d’intérêt général et à une amende de plus de 2 000 dollars, mais les procureurs ont fait appel d’une peine plus sévère et ont gagné. Le 15 décembre, Mack et Ramget ont été placés en détention pendant quatre mois de prison.