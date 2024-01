La peine de prison de l’ancien Premier ministre malaisien Najib Razak a été réduite de moitié, passant de 12 à 6 ans, selon des sources officielles

La grâce royale partielle pour son rôle dans l’affaire 1Malaysia Development Berhad (1MDB) intervient après avoir purgé moins de deux ans de sa peine de prison.

Cette réduction signifie que Najib devrait terminer sa peine en août 2028. Mais avec une libération conditionnelle pour bonne conduite, il pourrait être libéré en août 2026 après avoir purgé les deux tiers de sa nouvelle peine de prison.

Il y a eu des spéculations fébriles sur la grâce après que le Dr Zaliha Mustafa, ministre auprès du Premier ministre (Territoires fédéraux), a confirmé mardi que les membres du conseil d’administration, dont elle-même, s’étaient réunis lundi. Elle a dit unUne annonce officielle de la Commission des grâces sera faite.

La réunion était l’une des dernières tâches officielles du sultan Abdullah Ri’ayatuddin avant qu’il ne quitte son poste de roi de Malaisie le 31 janvier et confie le rôle au sultan Ibrahim Sultan Iskandar, dirigeant du Johor, dans le cadre du système de rotation unique du pays pour ses neuf maisons royales d’État.

Lors d’une conférence de presse mercredi soir, le ministre de l’Intérieur Saifuddin Nasution Ismail a déclaré aux journalistes que le Cabinet avait discuté de la demande de grâce royale de Najib, mais a déclaré qu’il appartenait à la Commission des grâces d’annoncer sa décision.

Lors d’une autre conférence de presse, le ministre des Communications et porte-parole du gouvernement, Fahmi Fadzil, n’a pas voulu dire si une décision de grâce avait été prise. « Ne sautons pas les étapes. Attendons qu’une déclaration officielle soit faite et suivons cette procédure régulière », a-t-il déclaré.

Conseil principal de Najib Muhammad Shafee Abdullah a déclaré qu’il n’avait pas encore été informé d’une décision de la Commission des grâces.

L’INFLUENCE DE NAJIB ET LES CHARGES EN EXCEPTION

Najib, ancien président de l’Organisation nationale des Malaisiens unis (UMNO), semble toujours exercer une énorme influence au sein du parti, qui fait partie du gouvernement d’unité du Premier ministre Anwar Ibrahim.

Il a été Premier ministre de Malaisie pendant neuf ans jusqu’en mai 2018 et son premier Premier ministre à être emprisonné. Il a commencé à purger sa peine de prison en août 2022 après l’échec de deux appels visant à annuler sa condamnation devant une Haute Cour de Malaisie deux ans plus tôt.

Les accusations impliquaient le transfert de 42 millions de RM de SRC International, une ancienne filiale de 1MDB, vers ses comptes bancaires personnels en 2014 et 2015.

Il a été reconnu coupable de trois chefs d’accusation d’abus de confiance, de trois chefs d’accusation de blanchiment d’argent et d’un chef d’abus de pouvoir par la Haute Cour en juillet 2020, et a été condamné à 12 ans de prison et à une amende de 210 millions de RM. L’amende n’est toujours pas réglée.

Il fait également face à plusieurs autres accusations liées au scandale 1MDB, notamment le blanchiment de 27 millions de RM impliquant des fonds de SRC International.

Les avocats de Najib ont demandé le classement de cette affaire de blanchiment d’argent, et le tribunal a déclaré qu’il pouvait demander un acquittement, ou une relaxe ne valant pas un acquittement si les procureurs ne sont pas prêts à poursuivre le procès en septembre, ont rapporté les médias locaux.

1MDB, l’idée originale de Najib peu après qu’il soit devenu Premier ministre, s’est transformé en l’un des plus grands scandales qui aient ébranlé la Malaisie et la communauté financière internationale. Les enquêteurs américains et malaisiens estiment que plus de 4,5 milliards de dollars ont été volés dans le fonds et qu’un autre milliard de dollars a été versé sur les comptes détenus par Najib.

Quelques jours seulement après que Najib ait commencé à purger sa peine à la prison fédérale de Kajang, dans la banlieue de Kuala Lumpur, il a demandé la grâce royale.

L’AIIC auparavant a annoncé que l’avocat principal de Najib Shafee avait début décembre de l’année dernière, il a déposé une nouvelle demande auprès de la Commission des grâces pour qu’elle réexamine la demande de grâce de son client.