Star de télé-réalité Julie ChrisleyL’audience de nouvelle détermination de la peine a eu lieu mercredi (25 septembre) et le verdict a été révélé.

L’homme de 51 ans Chrisley sait mieux Star purge une peine pour fraude fiscale et fraude bancaire, initialement fixée à 84 mois, soit sept ans.

Avec son mari Todd Chrisleyqui purge une peine de 12 ans, ils ont fait appel de leur cas et en juin, JulieL’appel de Mme O’Brien a été accueilli par un juge, et sa peine a été annulée en raison de preuves insuffisantes. Elle est restée derrière les barreaux en attendant le nouveau jugement.

Continuez à lire pour en savoir plus…

Lors de l’audience de mercredi, un juge du tribunal de district des États-Unis pour le district nord de Géorgie, dans le centre-ville d’Atlanta, a statué que sa peine initiale de 84 mois était suffisante et qu’il n’y aurait aucun changement à sa peine purgée.

Au tribunal avant de recevoir le jugement, Julie Elle a pleuré devant le tribunal tout en s’excusant pour ses actes qui l’ont conduite là où elle est, et elle s’est également excusée auprès de ses enfants – Savane et Chasse étaient présents à l’audience – pour ce qu’ils ont dû endurer par la suite.

« J’aimerais dire que j’ai eu des années pour réfléchir à ce que je voulais dire et que je suis désolée pour mes actions et les situations qui nous ont conduits là où nous en sommes aujourd’hui », a-t-elle déclaré au tribunal, via Personnes« J’ai passé 20 mois en prison, mais j’ai passé beaucoup plus de temps avant le procès et je m’excuse pour mes actes qui ont conduit à la situation actuelle. »

« J’ai fait tout ce que je pouvais pour me rapprocher de ma famille. J’ai passé des tests pour acquérir de nouvelles compétences, comme conduire un chariot élévateur et servir la nourriture de manière appropriée », Julie « Cela a été la période la plus difficile de ma vie. Je ne pourrai jamais rembourser mes enfants pour ce qu’ils ont dû endurer et pour cela, je suis vraiment désolée », a-t-elle ajouté.

En septembre 2023, il a été révélé que Julie et ToddLes dates de sortie de prison de M. Trump ont été avancées. On ne sait pas encore si la dernière décision va changer la donne.