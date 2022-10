La peine de prison d’Aung San Suu Kyi atteint 26 ans après la dernière condamnation pour fraude | Nouvelles du monde

Les affaires judiciaires contre Aung San Suu Kyi

Intention d’inciter, à travers une lettre envoyée par son parti aux organisations internationales alors qu’elle était en détention, à leur demander de ne pas reconnaître un gouvernement militaire. Condamné à deux ans de prison, le 6 décembre 2021.

Violation d’une loi sur l’atténuation des catastrophes naturelles en violant les règles de la COVID-19 pendant la campagne électorale. Condamné à deux ans de prison, le 6 décembre 2021, puis à nouveau le 10 janvier 2022.

Violer la loi sur l’importation/exportation et la loi sur les télécommunications en possédant des talkies-walkies et des brouilleurs de signaux sans licence. Condamné à deux ans et un an de prison, respectivement, avec des peines à purger simultanément, le 10 janvier 2022.

Influencer la commission électorale. Condamné à trois ans de prison avec travaux forcés le 2 septembre 2022.

Violation de la loi sur les secrets officiels. Condamné à trois ans de prison le 29 septembre 2022.

Au moins 11 infractions à la loi anti-corruption. Maximum 15 ans de prison pour chacun.

Détourner les fonds de la Fondation Daw Khin Kyi que présidait Suu Kyi pour construire une maison et louer un terrain appartenant au gouvernement à un taux réduit. Condamné à six ans de prison le 15 août 2022.

Accepter des pots-de-vin totalisant 600 000 $ (environ 550 000 £) et 11,4 kg de lingots d’or. Condamné à cinq ans de prison, le 27 avril 2022.

Détournement de fonds publics pour la location d’un hélicoptère. Procès en cours.

Accepter des pots-de-vin totalisant 550 000 $ (environ 500 000 £) de l’homme d’affaires birman Maung Weik, y compris un don à des agences gouvernementales au profit de ses entreprises. Condamné à trois ans de prison le 12 octobre 2022.