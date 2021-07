La peine de Netflix ‘Tiger King’ Joe Exotic réduite après une ordonnance du tribunal

Une cour d’appel fédérale a décidé mercredi que « Tiger King » Joe Exotic devrait écoper d’une peine de prison plus courte pour son rôle dans un complot de meurtre pour compte et pour violation des lois fédérales sur la faune.

Joe Exotic, de son vrai nom Joseph Maldonado-Passage, a été condamné en janvier 2020 à 22 ans de prison fédérale après avoir été reconnu coupable d’avoir tenté d’embaucher deux hommes différents pour tuer la militante des droits des animaux Carole Baskin. Un panel de trois juges de la Cour d’appel des États-Unis pour le 10e circuit de Denver a constaté que le tribunal de première instance avait traité à tort ces deux condamnations séparément dans le calcul de sa peine de prison conformément aux directives de détermination de la peine.

Le gardien de zoo blond portant des mulets, connu pour ses diatribes chargées de jurons sur YouTube et une campagne ratée de gouverneur de l’Oklahoma en 2018, a figuré en bonne place dans le documentaire populaire de Netflix « Tiger King: Murder, Mayhem and Madness ».

Le panel a convenu avec Maldonado-Passage que le tribunal aurait dû les traiter comme une seule condamnation lors de la détermination de la peine, car ils avaient tous deux le même objectif de tuer Baskin, qui dirige un sanctuaire de sauvetage pour les grands félins en Floride. Selon la décision, le tribunal aurait dû calculer sa fourchette de peines consultatives entre 17 ans et demi et un peu moins de 22 ans de prison, plutôt qu’entre un peu moins de 22 ans et 27 ans de prison. Le tribunal a ordonné au tribunal de première instance de condamner à nouveau Maldonado-Passage.

Il est possible que Maldonado-Passage reçoive une peine encore inférieure à la fourchette citée dans la décision, car le tribunal doit également prendre en compte d’autres facteurs, a déclaré son avocat d’appel, Brandon Sample.

Pendant ce temps, un autre avocat représentant Maldonado-Passage, John M. Phillips, a fait allusion à la possibilité de demander un nouveau procès, affirmant dans un communiqué qu’il déposerait des requêtes citant des preuves non divulguées et nouvellement découvertes dans l’affaire ainsi que des exemples d’inconduite du gouvernement. .

« Les gens devraient savoir que ce qu’ils ont vu à la télévision n’est pas toute la vérité. Ce n’est même pas la pointe de l’iceberg. C’était des flocons de neige sur la pointe de l’iceberg, fabriqués en grande partie par ceux qui voulaient voir Joe Exotic en prison pour leur propre bénéfice », a-t-il déclaré.

Maldonado-Passage, qui a clamé son innocence, a également été condamné pour avoir tué cinq tigres, vendu des bébés tigres et falsifié des registres d’animaux sauvages.

Ses partisans ont été déçus que l’ancien président Donald Trump ne lui ait pas accordé de grâce avant de quitter ses fonctions. Ils étaient si confiants en ses chances qu’ils avaient préparé une limousine de célébration et une équipe de coiffure et de garde-robe pour l’emmener loin de prison.

Dans sa demande de grâce, les avocats de Maldonado-Passage ont fait valoir qu’il avait été « trahi et trahi » par d’autres et ont déclaré « il mourra probablement en prison » en raison de problèmes de santé. Il purge sa peine dans une prison médicale à Fort Worth, au Texas.

