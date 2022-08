La peine de mort menace la sélection du jury de l’attaque de la piste cyclable de New York

NEW YORK (AP) – Environ 200 jurés potentiels pour le procès d’un homme accusé d’avoir tué huit personnes sur une piste cyclable de New York lors d’une attaque terroriste ont rempli jeudi des questionnaires posant des questions sur la peine de mort dans une affaire dans laquelle la justice américaine Le ministère n’a toujours pas indiqué s’il demandera la mort en cas de condamnation.

Les questionnaires remis aux personnes assermentées jeudi devant le tribunal fédéral de Manhattan seront utilisés pour aider à choisir 12 jurés et six suppléants pour le procès du 11 octobre de Sayfullo Saipov.

Saipov, qui a plaidé non coupable, a été inculpé lors de l’attaque du 31 octobre 2017 après avoir émergé d’un camion qui a frappé de nombreux piétons avec un pistolet à plomb et un pistolet de paintball et a crié une phrase arabe, “Allahu Akbar”, signifiant ” Dieu est grand.” Il a été abattu par un policier et arrêté sur les lieux le long de la West Side Highway.

Saipov n’était pas au tribunal jeudi alors que le juge Vernon S. Broderick s’est adressé aux jurés potentiels pendant environ 20 minutes. Il a décrit le processus de sélection du jury et les accusations portées contre Saipov tout en soulignant que l’accusé était présumé innocent sauf preuve du contraire.

Une fois que les jurés potentiels ont terminé les questionnaires, ils ont été autorisés à partir et ont été informés qu’ils seraient informés ultérieurement s’ils devaient revenir le 11 octobre, lorsque l’interrogatoire oral des jurés potentiels commencera.

Broderick leur a dit que si Saipov était condamné, une “phase de punition” distincte du procès aurait lieu au cours de laquelle les jurés seraient invités à décider si Saipov devait passer la prison à vie ou être exécuté. À moins qu’ils ne choisissent la mort à l’unanimité, la peine serait la prison à vie, a déclaré Broderick.

Il a déclaré qu’une phase de sanction du procès pourrait le prolonger jusqu’à la fin janvier et que les jurés devraient être prêts à servir aussi longtemps.

Avant la fin du mois d’août, environ 800 candidats jurés auront répondu aux 140 questions écrites, dont une qui demandait si une fois “une décision morale personnelle et motivée sur la peine appropriée” avait été prise, “serez-vous capable de maintenir votre décision même si un ou plusieurs de vos collègues jurés peuvent être en désaccord avec votre décision personnelle quant à la sanction appropriée ? »

Lors d’une audience mercredi, l’avocate américaine adjointe Amanda Houle a déclaré au juge que les procureurs de Manhattan continuaient de fournir des informations aux responsables du ministère de la Justice à Washington alors que les États-Unis décidaient de demander ou non la peine de mort si le jury condamnait.

Elle a déclaré que son bureau avait demandé qu’une décision finale soit prise avant le début du procès.

