La peine commence dans le meurtre par la police d’Atatiana Jefferson

FORT WORTH, Texas (AP) – Un psychologue a témoigné vendredi qu’un ancien officier du Texas qui avait tué par balle Atatiana Jefferson à travers une fenêtre arrière de sa maison avait un “style de personnalité narcissique” qui le rendait inapte au travail policier.

Le témoignage est intervenu lors de la phase de détermination de la peine du procès d’Aaron Dean, qui a été reconnu coupable d’homicide involontaire coupable jeudi dans une rare condamnation d’un officier pour avoir tué quelqu’un qui était également armé d’une arme à feu. Dean, 38 ans, risque jusqu’à 20 ans de prison.

L’officier blanc de Fort Worth a tiré sur la femme noire de 28 ans alors qu’il répondait à un appel concernant une porte d’entrée ouverte.

La phase de détermination de la peine devrait se poursuivre lundi matin avec les plaidoiries finales.

Le psychologue Kyle Clayton a évalué Dean en mars 2017 après que Dean a postulé pour un emploi au département de police de Fort Worth. Clayton a témoigné qu’il avait trouvé que Dean “n’était pas psychologiquement apte à servir en tant que policier”.

“Les résultats avaient suggéré qu’il avait un style de personnalité narcissique qui inhiberait son jugement, sa prise de décision, ses capacités interpersonnelles et le rendrait plus susceptible d’adopter des comportements susceptibles de le mettre lui-même et les autres en danger”, a déclaré Clayton.

Clayton a déclaré que les officiers comme Dean qui échouent à une évaluation peuvent faire appel. Ils passent ensuite devant un panel de trois psychologues. Si le jury convient à l’unanimité que quelqu’un convient, le candidat peut être embauché.

La police de Fort Worth a refusé de commenter vendredi l’embauche de Dean.

Parmi les autres personnes qui ont témoigné lors de la phase de détermination de la peine, citons une femme qui a fréquenté l’Université du Texas à Arlington avec lui et l’a signalé à la police du campus pour l’avoir touchée de manière inappropriée.

Un homme qui fréquentait l’église avec Dean, Tim Foster, a témoigné pour la défense, affirmant qu’il avait trouvé Dean “fiable, droit, noble”. Foster a déclaré que Dean avait organisé un programme annuel de Noël à l’église.

La mère de Dean et deux de ses frères et sœurs faisaient également partie des témoins, le décrivant comme un adepte analytique des règles qui voulait être policier pour aider les gens.

Dean a tiré sur Jefferson le 12 octobre 2019, après qu’un voisin a appelé une ligne de police non urgente pour signaler que la porte d’entrée de la maison de Jefferson était ouverte. Elle avait joué à des jeux vidéo cette nuit-là avec son neveu de 8 ans et il est apparu au procès qu’ils avaient laissé les portes ouvertes pour évacuer la fumée des hamburgers que le garçon avait brûlés.

Au cours du procès, le principal différend était de savoir si Dean savait que Jefferson était armé. Dean a témoigné qu’il avait vu son arme; les procureurs ont affirmé que les preuves montraient le contraire.

L’affaire était inhabituelle pour la rapidité relative avec laquelle, au milieu de l’indignation publique, le département de police de Fort Worth a publié une vidéo de la fusillade et arrêté Dean. Il avait terminé l’académie de police l’année précédente et avait quitté la police sans parler aux enquêteurs.

Depuis lors, l’affaire a été reportée à plusieurs reprises au milieu de querelles juridiques, de la maladie en phase terminale de l’avocat principal de Dean et de la pandémie de COVID-19.

Les images de la caméra corporelle ont montré que Dean et un deuxième officier qui ont répondu à l’appel ne se sont pas identifiés comme des policiers à la maison. Dean et l’officier Carol Darch ont témoigné qu’ils pensaient que la maison avait peut-être été cambriolée et qu’ils avaient discrètement emménagé dans la cour clôturée à la recherche de signes d’effraction.

Là, Dean, dont l’arme était dégainée, a tiré un seul coup par la fenêtre une fraction de seconde après avoir crié à Jefferson, qui était à l’intérieur, de montrer ses mains.

Dean a témoigné qu’il n’avait pas d’autre choix que de tirer lorsqu’il a vu Jefferson pointer le canon d’une arme directement sur lui. Mais interrogé par les procureurs, il a reconnu de nombreuses erreurs, concédant à plusieurs reprises que les actions qu’il avait entreprises avant et après la fusillade étaient “plus de mauvais travail de police”.

