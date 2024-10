La peine a été ajournée pour un homme de Jonesville qui a tenté de tuer son ex-petite amie

HILLSDALE — La juge Sara Lisznyai de la première cour de circuit judiciaire du comté de Hillsdale a ajourné la détermination de la peine pour un Jonesville homme qui a admis avoir poignardé son ancienne petite amie avec l’intention de la tuer en décembre 2023.

Dustin Thomas Collins, 20 ans, est en prison depuis son arrestation le 23 décembre 2023, après que les autorités et les ambulanciers se sont rendus aux appartements Heritage Lane à Jonesville pour un incident de poignardage.

Maintenant, bien qu’il n’ait pas contesté les accusations d’agression avec intention de meurtre avec un accord de Killebrew (détermination de la peine) qui stipulait que Collins purgerait neuf ans de prison, le sort de Collins ne sera entendu que le 4 novembre.

Le personnel médical d’urgence charge une victime poignardée à l’arrière d’une ambulance de l’unité d’urgence de Reading le 23 décembre 2023, aux appartements Heritage Lane à Jonesville.

Lisznyai a ajourné le prononcé de la peine lundi 14 octobre pour laisser le temps de « poursuivre les discussions » après une courte pause au cours de laquelle le procureur adjoint en chef Jamie Wisniewski a eu des entretiens préliminaires avec Mallory Brenneman, victime de l’incident de l’attaque au couteau.

Collins a parlé brièvement lundi matin avant l’ajournement et a déclaré qu’il avait trouvé Dieu pendant son incarcération.

« Vous entendez toujours l’expression ‘si vous les aimez, laissez-les partir’, mais je n’étais pas prêt à la laisser partir », a déclaré Collins. « Le diable s’est emparé de moi. »

Brenneman a également pris la parole brièvement avant l’ajournement.

« Ce que vous avez fait était tellement mal et impardonnable », a déclaré Brenneman en regardant directement Collins dans les yeux.

Un rapport de police utilisé pour établir une base factuelle pour le plaidoyer de non-contestation de Collins le 19 août pour des accusations d’agression avec intention de meurtre était rempli d’extraits d’entretiens avec Collins et la victime à la fois à l’arrivée initiale des policiers et lors des entretiens de suivi qui nuit.

Un voisin de l’immeuble avait d’abord appelé le 911 vers 18h30 le 23 décembre 2023 pour signaler une dispute domestique qui semblait physique, puis Collins lui-même a appelé le 911 et a admis aux répartiteurs d’urgence qu’il avait poignardé son ancienne petite amie.

Le rapport indiquait que Brenneman était arrivée à leur maison commune pour récupérer des vêtements pour elle et leur fils de trois mois qui restait avec sa mère depuis la fin de la relation du couple.

Collins a accusé la victime de l’avoir trompé et la dispute s’est intensifiée lorsque la question de la garde des enfants a été soulevée, lorsque Collins a sorti un couteau de poche de la poche avant droite de son pantalon et a commencé à poignarder la victime à la tête et au cou encore et encore.

« Mon plan était de la tuer, puis de me suicider », a déclaré Collins aux policiers la nuit de son arrestation.

Au cours de l’incident au couteau, Collins a dit à la victime que si elle lui disait qu’elle l’aimait, il s’arrêterait et appellerait le 911. Elle l’a fait.

Collins a été autorisé à plaider sans contestation en raison de la possibilité d’une responsabilité civile dans l’incident.

L’agression avec intention de meurtre est passible de la prison à vie ou d’un certain nombre d’années en vertu de la loi du Michigan.

Brenneman a été libérée de l’hôpital Hillsdale la nuit du coup de couteau avec, semble-t-il, plus d’une douzaine de coups de couteau à la tête et au cou.

— Contactez le journaliste Corey Murray à [email protected] ou suivez-le sur X, anciennement Twitter : @cmurrayHDN.

Cet article a été initialement publié sur Hillsdale Daily News : La peine a été ajournée pour Dustin Collins accusé d’un incident de couteau