La pêche sportive a aidé ma famille à s’installer au Canada

Mon père est un fier pêcheur. Il a toujours été fasciné par ce sport, à tel point qu’il avait l’habitude de passer des journées à pêcher sur les vastes côtes du Liban, profitant autant que possible du soleil et des paysages. À plusieurs reprises, ma mère, mon frère et moi l’avons accompagné dans ses aventures. J’avais l’habitude de grimper sur de gros rochers et de le regarder attraper plein de poissons.

Mais lorsque notre famille a immigré au Canada en 2015, la pêche a été mise en veilleuse. Mon père travaillait de très longues heures et notre famille ne possédait pas de voiture. Les responsabilités financières accumulées de la vie des nouveaux arrivants au Canada pesaient sur nous tous, mais surtout sur mon père, qui était constamment agité et sceptique à l’idée de déménager ici. Nous devions repartir pêcher en famille, mais nous étions trop occupés pour relier les points.

Trois ans ont passé. Nous étions mieux financièrement, mais mon père ne s’était pas encore réconcilié avec son nouveau mode de vie.

Puis, un jour d’été en 2018, nous revenions d’une réunion de famille à Cambridge, en Ontario, et parlions de la façon dont nous devions trouver un moyen de nous détendre. J’ai soudainement eu un moment d’ampoule ! Et si tout ce dont mon père avait besoin pour s’installer au Canada était de faire l’expérience de la pêche dans ses lacs d’eau douce ?

Mon père a été immédiatement absorbé par l’idée. Donc, le lendemain, nous nous sommes assis ensemble et avons appris les règles de pêche en Ontario, lui avons acheté une carte Plein air et un permis de pêche sportive d’un an.

En l’espace de deux jours, mon père s’est acheté une nouvelle canne à pêche, un appât et un nouveau matériel et nous nous sommes lancés dans notre première aventure de pêche en Ontario. Après des heures d’essais sans succès dans le lac Simcoe, nous avons attrapé un poisson de taille moyenne. Voir les poissons vacillants et la sérénité du lac donnait l’impression que nos yeux étaient enfin ouverts après une rêverie. La prise a restauré notre espoir de vivre au Canada. Nous sommes rentrés chez nous avec un sentiment de soulagement et d’accomplissement.

Nous étions tous les deux accrochés à ce sentiment, comme le poisson que nous avons ramené.

Lorie Berberian, 10 ans, et son père lors d’un voyage de pêche au Liban. (Soumis par Lorie Berberian)

De retour au Liban, j’adorais regarder mon père pêcher. J’ai même tenu la canne jusqu’à ce qu’un poisson soit attrapé. Mais je n’avais pas le droit de lancer une canne ou de débarquer le poisson moi-même. Cela m’a toujours frustré parce que mon père ne croyait pas que ma fille de 10 ans pouvait le faire toute seule. Pour sa défense, pêcher dans un océan nécessite d’enjamber de dangereux tas de rochers et de s’approcher des vagues déferlantes.

Ici au Canada, j’ai commencé à pêcher à l’âge de 15 ans – assez vieux pour que mon père m’apprenne à manœuvrer pour éviter les dangers de la pêche. La nature plus calme des lacs de l’Ontario a également aidé.

Il a fallu un peu de pratique et beaucoup de courage pour apprendre à attacher des appâts vivants aux hameçons (ils sont tellement tortueux et visqueux !) ou à en déloger les poissons, mais mon mentor encourageant ne m’a pas abandonné. En quelques jours seulement, j’ai maîtrisé la pose de l’hameçon et j’ai appris à sentir le frisson du bout de la canne. Dès lors, les après-midi d’été se réservaient à la pêche avec mon père.

Le changement chez mon père était également remarquable : il attendait enfin avec impatience son temps libre, car il pouvait imaginer exactement où il prévoyait de le passer.

Ensemble, nous avons exploré les paisibles rivières et lacs de Scarborough, en Ontario, près de Rouge Park et d’Unionville, où nous avons attrapé un tas de silures. Nous avons également traversé des eaux plus animées plus loin – comme High Park au centre-ville de Toronto, L’Amoreaux North Park, Beachfront Park à Pickering, en Ontario, la gorge d’Elora, le lac Oriole et un lac à Milton, en Ontario. Parfois, nous avons conduit plus d’une heure juste pour pêcher. Ces eaux magnifiques nous ont permis d’attraper des perches, des carpes, des bars, des silures, des saumons et des mérous. Notre dernière découverte a été le doré jaune et la carpe à Port Maitland, en Ontario, dans les eaux du lac Érié.

Lorie Berberian, à droite, et son père lors d’un voyage de pêche dans le lac Simcoe, en Ontario. (Soumis par Lorie Berberian)

Nos expériences de pêche partagées ont approfondi notre lien père-fille. Nous avons commencé à planifier consciemment nos modes de vie occupés pour passer du temps de qualité ensemble et partager notre passe-temps. Je n’oublierai jamais le regard de fierté sur le visage de mon père à Milton quand j’ai attrapé deux silures à la fois sur la même ligne de pêche. Les deux hameçons appâtés avaient réussi à accrocher du poisson. Il m’a appris à faire ça. Nous savions que personne ne le croirait, alors nous avons demandé à ma mère de prendre des photos pour sauver la mémoire. Lors d’une autre nuit mémorable sur la rive nord du lac Ontario, mon père a attrapé son premier gros bar après trois heures de pêche et a rayonné de joie toute la nuit. Je me souviens d’avoir pensé, “Maintenant, c’est un homme heureux.”

Malgré les pressions financières qui subsistaient sur notre famille, mon père avait trouvé un moyen d’y faire face et cela a fait toute la différence.

Le père de Lorie Berberian pêche l’achigan à Pickering, en Ontario. (Soumis par Lorie Berberian)

Je suis impressionné par la patience et le dévouement de mon père pour retrouver sa maîtrise. Après tout, il n’avait pas tenu de canne à pêche depuis plus de quatre ans. Parfois, vous avez la chance du débutant, mais attraper régulièrement du poisson nécessite le bon appât, l’équipement, le lieu, le temps, les compétences et l’état d’esprit. Au fil du temps, mon père a même commencé à enseigner aux pêcheurs débutants les ficelles de ce sport.

Au cours de nos aventures, nous avons rencontré de nombreux pêcheurs d’horizons différents qui nous ont fait nous sentir tous les deux plus chez nous au Canada. Rencontrer des personnes partageant les mêmes idées et provenant de divers horizons nous a permis de saisir la beauté de la diversité et de créer un sentiment de communauté là où nous nous y attendions le moins. C’est grâce à ces expériences que nous avons élargi notre regard sur des aspects encore plus vastes de la vie au Canada en dehors de ses impressionnantes voies navigables.

Le père de Lorie Berberian, en arrière à droite, avec sa femme, en avant à droite, et des amis de la famille lors d’un dîner servant un plat principal du poisson qu’il a pêché. (Lorie Berberian)

La curiosité de ma mère a été piquée par les beaux paysages que nous ne cessons de décrire et elle se joint également à nous. De plus, les innombrables dîners autour de la table mettant en vedette du poisson fraîchement pêché sont devenus une occasion pour nous de célébrer nos amis et notre famille et la paix d’esprit retrouvée au Canada.

On peut même dire que le sport a noué un nœud de pêcheur entre notre famille et notre nouvelle maison.