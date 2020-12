La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen – REUTERS

Ursula von der Leyen a salué les progrès accomplis dans les négociations commerciales sur le Brexit sur les garanties de conditions de concurrence équitables et l’application de l’accord, mais a averti que les négociations sur la pêche restaient très difficiles.

La présidente de la Commission européenne a déclaré aux députés qu’elle ne pouvait pas garantir un accord commercial avec la Grande-Bretagne, mais qu’une « voie étroite » vers un accord était là.

« Il s’agit maintenant d’être si proches et pourtant si éloignés les uns des autres », a-t-elle déclaré dans un discours au Parlement européen.

Elle a déclaré: « Sur la pêche, la discussion est encore très difficile. Nous ne remettons pas en question la souveraineté du Royaume-Uni sur ses propres eaux. Mais nous avons demandé la prévisibilité et la stabilité pour nos pêcheurs et nos pêcheurs.

« Et en toute honnêteté, on a parfois le sentiment que nous ne serons pas en mesure de résoudre cette question. Mais nous devons continuer à essayer de trouver une solution. »

Elle a déclaré que l’UE et le Royaume-Uni s’étaient mis d’accord sur un « mécanisme fort » de « non-régression » sur les normes du travail, sociales et environnementales.

Des progrès ont été réalisés sur la loi sur les subventions vers un accord qui permettrait à Bruxelles de prendre des mesures unilatérales telles que des tarifs pour redresser la concurrence déloyale du Royaume-Uni, a-t-elle déclaré.

« Et bien sûr, des difficultés subsistent sur la question de savoir comment assurer une concurrence loyale vraiment pérenne. Mais je suis également ravie d’annoncer que les problèmes liés à la gouvernance sont désormais en grande partie résolus », a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté: « Mesdames et Messieurs, les prochains jours seront décisifs ».

La déclaration dans son intégralité

Alors que nos équipes s’efforcent de parvenir à un accord, travaillant jour et nuit, parfois contre toute attente, je tiens à leur rendre hommage à toutes. Et je tiens à remercier en particulier notre négociateur en chef, Michel Barnier, pour son dévouement et sa résilience, et dans l’état actuel des choses. Je ne peux pas vous dire s’il y aura un accord ou non. Mais je peux vous dire qu’il existe une voie vers un accord. Maintenant, le passé est peut-être très étroit, mais il est là.

Et il est donc de notre responsabilité de continuer à essayer. La bonne nouvelle, c’est que nous avons trouvé une solution pour la plupart des problèmes.

L’architecture sur laquelle nous travaillons repose sur deux piliers des aides d’État et des normes sur les aides d’État, nous avons progressé, sur la base de principes communs.

Et bien sûr, des difficultés subsistent sur la question de savoir comment assurer une concurrence loyale vraiment future. Mais je suis également heureux d’annoncer que les problèmes liés à la gouvernance sont désormais largement résolus.

Et c’est le seul plan d’action responsable et juste.

Donc, je sais que les délais ont été manqués à maintes reprises.

L’horloge nous met tous dans une situation très difficile, notamment ce Parlement. Cet exercice [is one of] contrôle démocratique et ratification.

C’est pourquoi je tiens à vous remercier sincèrement pour votre soutien et votre compréhension. Et je sais que si nous y arrivons. Je peux compter sur vous pour assurer un bon résultat.

Comme dans le passé. Nous devons tous travailler ces derniers kilomètres dans les mêmes chaussures. Merci beaucoup et vive l’Europe.