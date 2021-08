La pêche des vacances rend trois amis millionnaires au Royaume-Uni

Parfois, il devient difficile de croire à l’existence d’étranges créatures aquatiques trouvées dans les profondeurs marines. Les images de beaucoup de ces créatures sont devenues virales à plusieurs reprises. Récemment, trois amis britanniques ont décidé d’aller pêcher. Mais ils ne pouvaient même pas penser qu’ils attraperaient quelque chose qui les rendrait millionnaires. Ils ont en fait attrapé un thon rouge de 328 kilogrammes.

C’était tellement énorme qu’il ne rentrait pas dans leur bateau. Au moment où ils ont essayé de tirer le poisson, deux des amis sont tombés à l’eau. Puis ils se sont finalement équilibrés et sont sortis de la mer avec l’énorme poisson. La tâche de sortir le poisson était très difficile pour eux.

Les trois amis – Kyle Kavila, Gareth Valarino et Sean Desuisa – avaient prévu d’aller pêcher le 9 juillet. Ils sont allés à la mer dans un bateau de 15 pieds de long. Mais leur prise magique ne pouvait pas rentrer dans le bateau.

Les trois vont pêcher ensemble depuis de nombreuses années et ont l’habitude de profiter de l’activité. Mais cette fois, ils ont attrapé un poisson plus gros que le plus gros homme de Grande-Bretagne dont le poids est de 317 kg. Comme ils ne pouvaient pas mettre le poisson dans leur bateau, ils l’ont traîné avec le filet. Le poisson était divisé en trois parties. Une partie a été vendue sur le marché tandis que le reste a été pris pour en profiter avec la famille et les amis.

L’un d’eux a dit à propos de sa part que la viande était vendue cinq lakh seize mille roupies. Cependant, s’il l’avait vendu au Japon, il aurait obtenu 10 à 15 fois plus d’argent.

Si vous pensez que c’est le poisson le plus cher, ce n’est pas vrai. Jusqu’à présent, le record est au nom du «roi du thon» japonais Kiyoshi Kimura alors qu’il a attrapé un thon rouge de 278 kg en 2019 qui a été vendu pour 25 crore 28 lakh roupies.

