La pêche compétitive a un problème de triche, et ces pêcheurs canadiens disent qu’ils l’ont vu se produire

Un scandale de tricherie qui secoue la scène des compétitions de pêche aux États-Unis a ouvert une boîte de Pandore sur la malhonnêteté dans le sport, certains pêcheurs au Canada affirmant que cela s’est produit ici aussi et qu’ils sont prêts à ce que la vérité éclate.

“Nous aimerions que cette histoire soit rendue publique pour obtenir la justice que méritent tous les pêcheurs honnêtes”, a déclaré Mitch Zinally, 38 ans, un pêcheur torontois qui participe à des tournois canadiens depuis 2017.

“Cela nous dépeint comme étant malhonnêtes”, a déclaré son coéquipier Brandon Kadoski, 35 ans, qui vit à Richmond, en Ontario.

Le duo – une équipe de pêche multi-espèces qui a pêché ensemble d’un océan à l’autre – a récemment participé à un tournoi canadien en ligne avec ses “fondamentaux basés sur le système d’honneur”, a déclaré Kadoski.

C’était leur cinquième année de compétition, et la troisième année, ils disent avoir surpris les autres en train de tricher. Une année, ils disent que quelqu’un a essayé de soumettre un poisson congelé; un autre, ils disent que quelqu’un a soumis un poisson qui n’était pas leur propre prise ; et cette année, ils disent avoir la preuve qu’un autre concurrent a triché en manipulant le ruban à mesurer – en le coupant – qu’il a utilisé pour mesurer un poisson, en modifiant sa durée d’apparition.

Ils affirment également que les officiels du tournoi étaient au courant de chaque cas et “l’ont balayé sous le tapis”.

En raison de leurs craintes de répercussions personnelles et professionnelles, Zinally et Kadoski ont demandé que le tournoi ne soit pas nommé, mais CBC News a visionné des vidéos, des captures d’écran et des publications sur les réseaux sociaux concernant l’incident présumé et le lieu où il s’est produit. CBC News a contacté les responsables du tournoi pour obtenir des commentaires, mais n’avait pas eu de réponse mercredi soir.

La tricherie n’est pas rare dans la pêche compétitive

Les accusations ont été révélées au moment même où un tournoi de pêche dans l’Ohio a tourné au vinaigre la semaine dernière après un apparent scandale de tricherie. Une vidéo pleine de jurons publiée sur les réseaux sociaux montrait le directeur du tournoi du Lake Erie Walleye Trail (LEWT), coupant la prise gagnante de cinq dorés jaunes et trouvant des poids en plomb et des filets de poisson préparés à l’intérieur.

Alors que l’incident de la semaine dernière pourrait être le premier à devenir viral, ce ne serait pas la première fois qu’un pêcheur serait surpris en train de tricher. Comme le note le magazine spécialisé Sports Destination Management, « le problème de tricher dans les tournois de pêche n’est rien de nouveau ; en fait, c’est probablement presque aussi ancien que les tournois de pêche eux-mêmes.”

Le poisson au centre d’un prétendu scandale de tricherie au Canada est montré sur cette photo de juin 2022 soumise par Mitch Zinally, un pêcheur à la ligne de Toronto. Il allègue que le ruban à mesurer a été coupé pour faire paraître le poisson plus gros. (Soumis par Mitch Zinally)

Les enjeux sont élevés dans le sport, avec des prix lucratifs, des opportunités de parrainage et des réputations en jeu. Les polygraphes sont couramment utilisés pour s’assurer que les pêcheurs sont honnêtes quant à leurs prises. Sur son site Internet, le Ligue de pêche sportive compétitive (CSFL), qui est basée à Stouffville, en Ontario, note que les tests au détecteur de mensonges peuvent être utilisés en cas de question.

“En cas de doute, tout concurrent doit accepter de passer un test de détecteur de mensonges et de réussir avant de recevoir son prix. Le coût du test sortira de la structure de remboursement. Si une équipe proteste et gagne, l’équipe protestataire paiera le coût du test », indique le CSFL dans ses règles et règlements de 2022.

Comme Remarques ESPN, des pêcheurs ont été capturés en utilisant du poisson congelé, du poisson caché dans des compartiments secrets et du poisson attaché à des lignes secrètes. Selon Sports Destination Management, des pêcheurs ont également été surpris en train de déplacer des poissons d’une zone à une autre, de modifier physiquement le poisson, de modifier les appareils de mesure et de mettre du poids dans le poisson.

Sur une photo de la page Facebook du Lake Erie Walleye Trail, Jason Fischer, directeur du tournoi du Lake Erie Walleye Trail, est vu en train de disqualifier un pêcheur d’un tournoi de doré après avoir découvert des plombs dans ses prises le 30 septembre. (Sentier du doré jaune du lac Érié/Facebook)

Et les conséquences peuvent être lourdes. En 2008, un pêcheur de Port Dover, en Ontario, a été accusé de fraude après avoir mis un poids d’une livre dans un saumon qu’il avait inscrit au Salmon Masters Derby. Norval Boufford a déclaré au Globe and Mail qu’il avait initialement a pesé le poisson pour impressionner sa femme; mais ensuite il a été attrapé quand il a inscrit le même poisson dans le derby.

En 2014, deux pêcheurs de l’Alabama ont été condamnés à un an de prison avec sursis après avoir remporté le tournoi de pêche Night Owls en utilisant des bars qu’ils avaient pré-attrapés pour duper les concurrents, selon WAFF 48un site d’informations locales.

Quant aux pêcheurs accusés dans l’Ohio la semaine dernière, le procureur du comté de Cuyahoga, Michael O’Malley, a confirmé que son département enquêtait sur la “tentative de vol”.

“Les choses que les gens vont faire sont irréelles”

Les allégations au tournoi canadien, la discorde qui en a résulté entre les concurrents et la négativité générale ont amené les officiels à décider de ne pas diffuser la compétition, qui devait être transformée en émission de télévision, selon une conversation vidéo enregistrée de CBC News visionnée entre Kadoski, Zinally, et deux officiels du tournoi.

Dans une autre conversation vidéo enregistrée visionnée par CBC News, un responsable a déclaré à Zinally qu’il n’y avait aucun moyen de prouver que la tricherie avait eu lieu parce que l’accusé avait abandonné la compétition.

En général, tricher dans les compétitions de pêche ruine le sport pour tout le monde, a déclaré Zinally. Non seulement d’autres équipes ratent des prix et des opportunités, mais cela dissuade de nouvelles personnes de concourir.

“Cela le ruine complètement. C’est comme, pourquoi même essayer”, a déclaré Zinally.

Kadoski a dit qu’il avait même entendu des histoires lors de compétitions de bar de personnes cachant des poissons dans des paniers sous-marins.

“Les choses que les gens vont faire sont irréelles.”