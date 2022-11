La pêche au homard de la N.-É. se prépare à un ralentissement alors que l’inflation frappe

La pêche commerciale la plus lucrative du Canada se prépare à un ralentissement plus tard ce mois-ci lorsque la pêche au homard du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse s’ouvrira avec des prix au quai plus bas et des coûts plus élevés.

La pêche vaut des centaines de millions de dollars chaque année et est un élément important de l’économie de la Nouvelle-Écosse.

Les pêcheurs voient les inconvénients d’une industrie cyclique à un moment où l’inflation a fait monter en flèche le coût de leurs intrants.

Geordy Bennett, un capitaine de homardier à Riverport sur la rive sud de la Nouvelle-Écosse, a déclaré qu’il venait de dépenser 2 900 $ pour remplir son bateau, Ava Brianne, de diesel à 2,03 $ le litre.

“Et ce sera probablement plus la prochaine fois”, a déclaré Bennett.

Les taux d’intérêt et le coût des appâts et des pièges sont également en hausse.

Changements de prix et hausse des prix du carburant

“C’est phénoménal. C’est doublé et nous n’avons pas quitté le quai”, a déclaré Bennett lors d’une journée venteuse en train de préparer les pièges pour la saison à venir.

“La plus grande préoccupation est le changement de prix et le coût du carburant. Si nous ne faisons pas de profit, cela ne vaut pas la peine de passer à la vitesse supérieure.”

Bennett et les centaines d’autres pêcheurs des zones de pêche du homard 33 et 34 regardent les prix baisser alors que les inquiétudes économiques freinent la demande aux États-Unis

Geordy Bennett, capitaine d’un homardier à Riverport, en Nouvelle-Écosse, prédit que les pêcheurs quitteront l’entreprise cette année en raison de la hausse des coûts. (Radio-Canada)

Lorsque la saison s’ouvrira le 28 novembre, le prix devrait être d’environ 6 $ la livre, en baisse par rapport aux 17 $ que les pêcheurs obtenaient au sommet.

La question pour ceux qui ont acheté récemment est de savoir si les prix du homard supporteront le coût de la dette.

“Je suis plus que inquiet”, a déclaré Chad Parks, un capitaine d’une quarantaine d’années qui pêche à Lunenburg et possède le Nowe or Never.

Le capitaine dit que le coût de fonctionnement de son navire a doublé

Il a emprunté 700 000 $ il y a trois ans pour acheter le bateau et le permis du capitaine du navire dont il était membre d’équipage.

Parks verse un prêt annuel de 50 000 $ à la Commission des prêts aux pêches et à l’aquaculture du gouvernement provincial.

Il a également mis un nouveau moteur sur une ligne de crédit.

Chad Parks, un capitaine qui pêche à Lunenburg, en Nouvelle-Écosse, a déclaré que le coût de fonctionnement de son bateau passera de 100 000 $ à « bien plus » de 200 000 $ avec les appâts, le carburant et l’assurance. (Radio-Canada)

Il a dit que la situation de chacun est différente. Certains pêcheurs sont dans une meilleure situation, certains sont moins bien lotis que lui.

Le coût de fonctionnement de son bateau passera de 100 000 dollars à “bien plus” de 200 000 dollars avec les appâts, le carburant et l’assurance, a-t-il déclaré.

“Un homard à 6 $ ne suffira pas, il ne paiera pas la banque, la commission des prêts, et nous devrons probablement envisager différentes façons de gérer nos opérations quotidiennes.”

Augmentation des taux de prêt

Cela signifiera stocker le homard dans l’espoir d’une hausse des prix, réduire les voyages ou même l’équipage.

Il est conscient que les pêcheurs ont bien réussi ces dernières années et que tout le monde fait face à l’inflation.

“La différence ici est que nous sommes des propriétaires uniques, donc nous devons nous mettre dans une méga dette personnelle afin de pêcher. Vous devez gérer vos hypothèques, pas différentes de votre maison. Si vous ne payez pas l’hypothèque de votre maison pendant ce nombre de mois, vous allez recevoir un appel téléphonique ou une lettre ou quelqu’un va se présenter, et nous ne sommes pas différents en ce sens”, a-t-il déclaré.

Les pêcheurs de homard du comté de Lunenburg préparent des casiers pour la prochaine saison. (Radio-Canada)

Les taux d’intérêt facturés par le Nova Scotia Fisheries and Loan Board ont doublé ou presque doublé entre octobre 2021 et octobre 2022.

Les taux ouverts pour un prêt de 10 ans sont passés de 3,95 % à 7,35 %. Les prêts fermés d’un à cinq ans sont jusqu’à 5,8 % contre 2,7 %.

La commission des prêts offre une flexibilité comme les paiements d’intérêts et les reports, a déclaré Steve Craig, le ministre provincial des Pêches et de l’Aquaculture.

« Nous sommes là pour vous aider », déclare le ministre provincial

Craig a reconnu les inquiétudes concernant l’impact des coûts plus élevés cette saison.

“Tout ce que je demande, c’est que les gens de la pêche – nous en avons environ 1 000 qui ont des prêts avec le conseil – approchent l’agent de crédit et arrangent quelque chose. S’ils se trouvent en difficulté, nous sommes là pour les aider”, a-t-il déclaré. a dit.

Brad Murphy, vice-président des services financiers commerciaux de RBC pour le centre et l’ouest de la Nouvelle-Écosse, a déclaré à CBC News “qu’il est impossible” de savoir comment la saison se déroulera.

Lorsque la saison s’ouvrira le 28 novembre, le prix du homard devrait se situer autour de 6 $ la livre, contre 17 $ au plus haut. (Radio-Canada)

“Un certain nombre de nos clients ont déclaré qu’ils prévoyaient que ce serait plus une année “régulière” pour les pêcheurs, en ce sens qu’ils s’attendent à ce que les prix au quai soient plus proches de la norme de l’industrie par rapport aux prix élevés des deux dernières années. D’autres ont un plus point de vue pessimiste », a-t-il dit.

Murphy a déclaré que l’industrie est assez sophistiquée et que de nombreux pêcheurs sont aptes à planifier les ralentissements.

Des décisions difficiles à venir

« Si des situations difficiles surviennent, notre approche consiste à travailler avec les clients individuellement pour offrir des conseils et des solutions spécifiques à leur situation. Les entreprises de l’industrie de la pêche au homard sont très diverses et il n’y a donc pas de solution unique », a-t-il déclaré. a dit.

De retour dans le comté de Lunenburg, Bennett prédit que les pêcheurs quitteront l’entreprise cette année.

“Je pense que vous allez voir beaucoup de tenues mises en vente”, a-t-il déclaré.

Parks a déclaré qu’il devra prendre des décisions difficiles.

“Que nous pêchions ou non, ou à quelle fréquence nous pêchons”, a-t-il déclaré. “Il y a certainement la possibilité de ne pas aller aussi loin pour consommer moins de carburant. Il y a une possibilité de prendre moins d’équipage, ce qui représente moins d’argent dans l’économie.”