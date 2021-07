La peau sans rides et la mâchoire plus pleine de Michelle Keegan sont dues au remplissage dermique et au Botox, selon le meilleur chirurgien esthétique

L’incroyable peau sans rides de MICHELLE Keegan pourrait être due au produit de comblement dermique et au Botox, selon un chirurgien esthétique de premier plan.

La femme de 34 ans a nié avec véhémence avoir subi une intervention chirurgicale dans le passé, mais le docteur Nyla Raja, favori des célébrités, note à quel point le visage de l’actrice a changé au fil des ans.

Michelle Keegan a une peau parfaite

Un chirurgien a affirmé que Michelle avait eu des traitements non chirurgicaux

Elle suggère que cela pourrait être dû à une série de procédures non cosmétiques, qui sont populaires parmi les stars.

Partageant une photo de son visage changeant, le docteur Nyla a révélé : « L’industrie de l’esthétique s’est tellement développée ces dernières années et, le plus souvent, les célébrités se tournent vers des traitements non chirurgicaux pour améliorer leur apparence.

« Les traitements non chirurgicaux ont peu ou pas de temps d’arrêt, ce qui signifie que vous pouvez remodeler votre nez ou vos lèvres pendant la nuit. Michelle Keegan a changé depuis sa jeunesse, mais elle a réussi à garder son visage réaliste.

Le docteur Nyla a poursuivi en spéculant : « Elle prétend n’avoir jamais subi de chirurgie, mais cela n’exclut pas le comblement dermique et le botox.

« Sa peau impeccable et sans rides et sa mâchoire et ses lèvres plus pleines suggèrent qu’elle a eu des injectables, ce qui lui donne une apparence plus symétrique, plus serrée et plus définie. »

Elle a ajouté: « Nous pensons qu’elle est absolument magnifique «

La star de Brassic, qui est mariée à Mark Wright, a toujours soutenu qu’elle n’était jamais passée sous le couteau.

« J’aime le fait que les gens soulignent qu’ils pensent que j’ai eu un travail de nez », a-t-elle déclaré précédemment.

« Ils pensent que j’ai eu de nouvelles joues, un nouveau menton – mais je ne l’ai pas fait et je ne pense pas que je le ferais un jour, si je suis honnête. J’ai peur que ça tourne mal !

Elle a également nié avoir du Botox, expliquant en tant qu’actrice qu’elle devait pouvoir bouger son visage.

« Tout le monde dit que j’ai changé de visage et que j’ai eu du Botox, mais vous devez être capable de bouger votre visage quand vous êtes actrice – ce que je peux faire », a-t-elle déclaré. Le miroir autrefois.

« Donc, vous pouvez voir que je ne l’ai pas eu. Je ne m’inquiète pas de ce que les gens disent cependant, quel est le problème avec le Botox ?

« Je connais plein de gens qui l’ont eu, ce n’est pas grave. »

L'actrice a nié avoir eu du Botox dans le passé

Michelle avec son mari Mark Wright