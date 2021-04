Un jeune homme a été forcé de vivre dans la peur car sa peau «brûle» s’il mange le mauvais type de nourriture.

Harry MacGill, 23 ans, souffre d’une série de conditions et la consommation de certains aliments peut déclencher des réactions graves, le laissant dans une douleur atroce.

Le visage de Harry MacGill gonfle et sa peau «brûle» s’il mange le mauvais type de nourriture Crédit: MEN Media

Le jeune homme a subi 16 opérations en neuf ans Crédit: MEN Media

Le jeune homme de 23 ans, originaire de Rochdale, a été admis à l’hôpital 20 fois au cours des neuf dernières années et a subi 16 opérations.

Le jeune homme souffre de la maladie de Crohn, de l’arthrite et du psoriasis en plaques depuis son adolescence.

Ces conditions signifient que s’il mange quelque chose qu’il n’est pas censé faire ou n’utilise pas de crème hydratante, son visage gonfle instantanément et sa peau «brûle».

Il a déclaré à Manchester Evening News: « C’est devenu la norme, ce n’est pas le mode de vie que je voulais, mais vous devenez simplement insensible.

«J’ai passé des années à l’hôpital et je n’ai jamais pensé une seule fois à ce que j’allais faire en sortant, parce que je n’avais tout simplement pas l’espace libre pour cela.

«Je n’ai pas pensé au travail, aux études ou à quoi que ce soit parce que ce n’est tout simplement pas réaliste pour moi.

«Je suis très frustré mais jamais vraiment en colère, car c’est tout ce que je sais depuis mes 14 ans.

«Pendant 10 ans, c’est juste un sentiment de vide plutôt que de colère.

« Tout le monde connaît quelqu’un qui a toujours été malade à l’école et je suis ce type. C’est la dure réalité. »

MacGill a été diagnostiqué avec la maladie de Crohn à l’âge de 14 ans après avoir souffert de graves douleurs à l’estomac, finissant par manquer six mois d’école.

L’homme de 23 ans souffre également d’arthrite et de psoriasis en plaques Crédit: MEN Media

Plus tard, il a également reçu un diagnostic d’arthrite et de psoriasis en plaques, une maladie auto-immune qui provoque des plaques rouges et croustillantes de la peau.

À un moment donné, son poids a chuté à 6e et les médecins ont dû retirer la moitié de son estomac au cours d’une opération de 15 heures.

« C’était très, très difficile », a-t-il déclaré.

«Je me souviens encore très bien d’être venu de la procédure et j’avais tellement mal.

«Je glissais dans et hors de la conscience et j’avais des hallucinations vraiment vives à cause des médicaments.

« Je sais que cela semble ringard, mais j’avais des visions de courir un marathon, c’est donc ce vers quoi j’ai commencé à travailler. »

Et remarquablement, c’est exactement ce que M. MacGill envisage de faire; courez un ultra-marathon de 100 km dans le but de collecter des fonds pour l’organisme de bienfaisance pour la santé mentale Mind.

Il dit qu’après avoir trouvé le bon équilibre entre ses médicaments, son exercice et son régime alimentaire, il se sent mieux que jamais et devrait courir le 23 juin.

« J’ai vécu des moments sombres et difficiles dans ma vie », a-t-il ajouté.

«Je ne me suis certainement pas occupé de ma santé mentale. La façon dont je la voyais était:« Je me sens comme ça à cause de mes problèmes de santé, alors à quoi sert la thérapie ou les médicaments?

«C’est un travail à plein temps d’essayer de danser autour de mes médicaments et de trouver le bon équilibre, mais au moment où je mange les bonnes choses, je fais de l’exercice, donc tout va bien.

Il a créé une page GoFundme pour collecter des fonds pour Mind.