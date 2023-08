La PDG de X, Linda Yaccarino, explique la raison de la suppression du nom de Twitter

Elle a ajouté que les récents changements de produits et améliorations de l’infrastructure « répondent à la question ‘pourquoi renommer ?' »

« Si vous restez Twitter, ou quelle que soit votre marque précédente, le changement a tendance à n’être que progressif. Et vous êtes noté par un ancien bulletin », a déclaré Yaccarino. « Et chez X, nous pensons à ce qui est possible. Pas au changement progressif de ce qui ne peut pas être fait. »

Eisen a poussé Yaccarino sur le pouvoir de la marque Twitter et l’a comparé à Johnson & Johnson changer le nom de Band-Aid.

« Le changement de marque représentait vraiment une libération de Twitter », a-t-elle déclaré. « Une libération qui nous a permis d’évoluer au-delà d’un état d’esprit et d’une pensée hérités. Et de réimaginer comment tout le monde, comment tout le monde sur Spaces qui écoute, tous ceux qui regardent dans le monde entier. Cela va changer la façon dont nous nous rassemblons, dont nous nous divertissons, dont nous effectuons des transactions le tout sur une seule plateforme. »

Yaccarino a également souligné les plans de l’entreprise pour permettre les paiements entre utilisateurs et amis et créateurs.

« Pensez à ce qui s’est passé depuis l’acquisition », a-t-elle déclaré. « Expériences et évolution vers des vidéos et des articles de longue durée, abonnez-vous à vos créateurs préférés, qui gagnent désormais leur vie sur la plateforme. Vous regardez une vidéo, et bientôt vous pourrez passer des appels vidéo par chat sans avoir à donner votre numéro de téléphone à n’importe qui sur la plateforme. »

Yaccarino a déclaré qu’elle avait « l’autonomie » sous Musk, ajoutant que les annonceurs devraient être à l’aise de revenir sur la plate-forme.

« Les rôles de Mine et d’Elon sont très clairs », a-t-elle déclaré.

Yaccarino a pointé le poteauannonçant son embauche, où Musk a souligné son contrôle continu sur la conception des produits et les nouvelles technologies.

« Elon travaille à accélérer le changement de marque et à travailler sur l’avenir », a déclaré Yaccarino. « Et je suis responsable du reste. Gérer l’entreprise, des partenariats au juridique en passant par les ventes et la finance. »

Des questions avaient tourbillonné sur la capacité de Yaccarino à opérer sous Musk, compte tenu de son contrôle étendu sur la société et ses autres entreprises, y compris Tesla et SpaceX.

Yaccarino, ancien chef de la publicité mondiale de la société mère de CNBC, NBCUniversal, a également souligné les efforts de X pour améliorer l’expérience des annonceurs, après que les marques ont fui la plate-forme suite à l’acquisition de Twitter par Musk.

Discours de haine et potentiellement illégal le contenu a proliféré dans les jours et les semaines après que Musk a pris le contrôle de la plate-forme, ont précédemment rapporté CNBC et NBC News. Les marques n’étaient pas disposées à risquer que leurs promotions apparaissent à côté d’un contenu préoccupant, ce qui a entraîné un exode massif de l’argent des annonceurs.

Yaccarino a déclaré que l’équipe de confiance et de sécurité de X est « en meilleure santé » qu’elle ne l’était lorsqu’elle a été cotée en bourse. « Vous pourriez ne pas être d’accord » avec tous les messages, a ajouté Yaccarino.

Twitter a effectivement dissous son équipe d’intelligence artificielle éthique en novembre et licencié tous ses membres sauf un, ainsi que 15 % de son service de confiance et de sécurité. La décision a arrêté le travail de l’équipe d’IA éthique sur la « surveillance de l’amplification algorithmique » ou le suivi des élections et des partis politiques pour voir si « le contenu était amplifié d’une manière qu’il ne devrait pas », a déclaré à CNBC Rumman Chowdhury, l’ancien chef de l’équipe. Peut.

Yaccarino fait face à une bataille difficile pour reconstruire la confiance des annonceurs. Le musc a revendiqué cet engagement des utilisateurs atteint continuellement de nouveaux sommets, mais la société n’a pas encore fourni de données concrètes pour étayer ces affirmations. Coca Cola , Visa et d’autres marques sont revenues à la publicité sous sa direction, a déclaré Yaccarino, à la suite de son engagement direct avec les responsables du marketing et des communications.

Les marques sont désormais « protégées du risque d’être à côté » de contenus potentiellement toxiques, a déclaré Yaccarino. Elle a ajouté que si le contenu est « licite mais affreux », il est difficile de le supprimer de la plate-forme, mais que les nouveaux contrôles de contenu de l’entreprise réduiraient le risque pour l’annonceur.

Yaccarino a déclaré à Eisen que les effectifs s’étaient stabilisés à 1 500 employés, contre 8 000 avant l’acquisition. Les licenciements, qui ont eu lieu avant son mandat, étaient un « exercice de discipline des coûts très nécessaire », a-t-elle ajouté.