La PDG de Twitter, Linda Yaccarino, fait écho à Musk en mettant l’accent sur la liberté d’expression

Dans son premier tweet fil depuis qu’elle est devenue PDG de Twitter la semaine dernière, Linda Yaccarino a souligné lundi l’accent mis par l’entreprise sur la liberté d’expression, un sujet privilégié par le propriétaire Elon Musk.

« Twitter a pour mission de devenir la source d’informations en temps réel la plus précise au monde et une place publique mondiale pour la communication », a écrit Yaccarino sur Twitter et dans une note aux employés. « Ce n’est pas une vaine promesse. »

Afin de « faire avancer la civilisation », a écrit Yaccarino, les gens ont besoin d’accéder à un « échange d’informations non filtré et à un dialogue ouvert sur les choses qui comptent le plus pour nous ». Avant Twitter, Yaccarino était chef de la publicité mondiale chez NBCUniversal, la société mère de CNBC.

Depuis l’achat de Twitter pour 44 milliards de dollars à la fin de l’année dernière et la chute de la valeur du site en raison de l’évolution du marché et de la baisse de la publicité, Musk a rétabli de nombreux comptes qui avaient été précédemment fermés pour avoir enfreint les règles du leadership antérieur. Mais Musk a également fait taire certaines voix, notamment en suspendant les comptes des journalistes qui l’ont critiqué.

Yaccarino n’a abordé aucun problème ou compte spécifique. Elle n’a pas non plus évoqué les divers problèmes qui ont affligé le site depuis que Musk a pris le relais. Une enquête récente du Pew Research Center, par exemple, a montré que les utilisateurs expérimentés de Twitter publient moins fréquemment que par le passé, soulignant la difficulté à laquelle Yaccarino est confronté pour rétablir l’engagement sur le site.

L’un des défis les plus immédiats de Yaccarino est de stabiliser l’activité publicitaire. De nombreuses entreprises ont suspendu leurs campagnes publicitaires sur Twitter en raison de préoccupations concernant la montée des discours de haine et des contenus offensants. Début juin, plusieurs cadres de haut niveau de Twitter chargés de la sécurité de la marque ont soudainement quitté l’entreprise.

« Nous avons la possibilité de traverser les allées, de créer de nouveaux partenariats, de célébrer de nouvelles voix et de construire ensemble quelque chose qui peut changer le monde », a écrit Yaccarino. « D’après ce que je peux dire jusqu’à présent, nous sommes construits pour cela. »

Voici le mémo complet que Yaccarino a envoyé aux employés :

Bonjour Twitter!

Les gens n’arrêtent pas de me demander : pourquoi Twitter ? Alors, je vais vous le dire.

De l’exploration spatiale aux véhicules électriques, Elon savait que ces industries avaient besoin d’être transformées, alors il l’a fait. Plus récemment, il est devenu de plus en plus clair que la place de la ville mondiale a besoin d’être transformée – pour faire avancer la civilisation grâce à l’échange non filtré d’informations et à un dialogue ouvert sur les choses qui comptent le plus pour nous.

Avez-vous déjà parlé avec quelqu’un de particulièrement perspicace et pensé, vous êtes brillant, tout le monde devrait avoir la chance d’entendre cela. Ou, j’apprends tellement de toi—pouvons-nous recommencer ? Ou peut-être est-ce aussi simple que, vous devriez avoir la liberté de dire ce que vous pensez. Nous devrions tous.

Entrez Twitter 2.0.

Twitter a pour mission de devenir la source d’informations en temps réel la plus précise au monde et une place publique mondiale pour la communication. Nous sommes sur le point d’entrer dans l’histoire, et ce n’est pas une vaine promesse. C’est NOTRE réalité.

Lorsque vous commencez par envelopper vos bras autour de cette vision puissante, littéralement tout est possible. Vous devez croire sincèrement et travailler dur pour cette conviction. Et en ce moment de réinvention complète, nous avons la possibilité de traverser les allées, de créer de nouveaux partenariats, de célébrer de nouvelles voix et de construire ensemble quelque chose qui peut changer le monde. Et d’après ce que je peux dire jusqu’ici, tu es fait pour ça.

Le succès de Twitter 2.0 est de notre responsabilité à tous.

Nous devons voir grand.

Nous devons nous transformer.

Nous devons tout faire ensemble.

Et nous pouvons tout faire en partant des premiers principes – remettre en question nos hypothèses et construire quelque chose de nouveau à partir de zéro. Il est rare d’avoir la chance de mettre un nouvel avenir entre les mains de chaque personne, partenaire et créateur de la planète.

C’est exactement pourquoi je suis ici – avec VOUS tous.

Alors, creusons nos talons (4 pouces ou plat !) et construisons Twitter 2.0 ensemble.

Linda

