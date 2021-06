La PDG de Signet, Gina Drosos, voit plus de force pour les ventes de bijoux en ligne

La PDG de Signet Jewelers, Gina Drosos, a exprimé jeudi son optimisme quant aux investissements de l’entreprise dans le commerce électronique, déclarant à CNBC qu’elle s’attend à ce qu’ils soient rentables même après le passage de la pandémie de Covid.

« Je pense que la pandémie a changé à jamais le comportement d’achat des clients. Nous voyons beaucoup plus de clients nous consulter en ligne, même si ce n’est pas pour acheter, pour examiner la sélection, pour s’instruire », a déclaré Drosos sur « Closing Bell ».

Cela se traduit par des ventes numériques, bien sûr. Plus tôt jeudi, le propriétaire de Zales et Kay Jewelers a déclaré des revenus de commerce électronique de 346,3 millions de dollars au cours du trimestre se terminant le 1er mai, soit une augmentation de 110 % par rapport à la même période il y a un an. Il est également en hausse d’environ 125 % par rapport à le même trimestre il y a deux ans, avant la crise du Covid.

Les ventes globales de Signet pour le premier trimestre fiscal 2022 se sont établies à 1,69 milliard de dollars, dépassant les attentes de Wall Street de 1,62 milliard de dollars. Le bénéfice par action de 2,23 $ a dépassé les prévisions des analystes de 1,27 $.

« Notre plan de transformation fonctionne », a déclaré Drosos, qui a été PDG de Signet depuis 2017. L’ancien cadre de Procter & Gamble est membre du conseil d’administration de Signet depuis 2012.

Drosos a déclaré que Signet avait pris une série de mesures pour capturer des parts du marché des bijoux en ligne.

« Nous avons ajouté pendant la pandémie plus de 700 consultants virtuels en bijoux », a déclaré Drosos, et la société a également récemment ajouté des capacités via Business Chat d’Apple et Business Messages de Google.

« Nous améliorons rapidement nos sites Web – plus de 100 nouvelles fonctionnalités ajoutées au cours du premier trimestre », a déclaré Drosos. « Nous pensons avoir une opportunité unique et un avantage concurrentiel en créant une expérience en ligne supérieure liée à notre empreinte de magasin à grande échelle. »

Signet, qui exploite également les marques Jared et Piercing Pagoda, compte environ 2 800 magasins, selon son communiqué de résultats. En mars, Drosos a déclaré à CNBC que la société cherchait à « optimiser » ses emplacements, en partie en réduisant l’exposition aux centres commerciaux de moindre qualité.

Les actions de Signet ont augmenté de 14% jeudi, atteignant un nouveau sommet sur 52 semaines de 74,80 $ en une journée, alors que les investisseurs réagissaient aux résultats avant la cloche de la société et à sa hausse de ses prévisions pour l’année entière.

L’action de Signet a augmenté de 467% au cours des 12 derniers mois, sur la base de sa clôture de jeudi de 69,58 $ par action.