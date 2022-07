La PDG de Gap Inc, Sonia Syngal, démissionne

Le président exécutif actuel, Bob Martin, assumera les fonctions de PDG par intérim, avec effet immédiat, a déclaré le fabricant de vêtements.

« Diriger cette grande entreprise et nos 100 000 employés depuis 2020, à travers des défis sans précédent pour notre industrie et la société, a été un immense honneur », a déclaré Syngal dans un communiqué de presse. « À travers tout cela, Gap Inc. et ses équipes dévouées ont saisi le changement comme une opportunité, restructuré pour une croissance future, cristallisé des identités de marque uniques ancrées dans la pertinence culturelle et poursuivi avec acharnement la transformation.

Gap a également prévu que les revenus du deuxième trimestre diminueraient dans la fourchette à un chiffre. Ses actions ont chuté d’environ 3 % à 8,50 $ en négociation prolongée.

Il s’attend à ce que le pourcentage de marge opérationnelle ajustée soit de zéro à légèrement négatif.