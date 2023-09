La PDG d’ARK, Cathie Wood, a déclaré qu’elle avait évité la frénésie de l’introduction en bourse d’Arm. Voici pourquoi

Cathie Wood, PDG d’Ark Invest, s’exprime lors d’une interview sur CNBC sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) à New York, le 27 février 2023.

Le PDG d’Arm, René Haas, et les dirigeants applaudissent, alors que Arm, société de conception de puces de Softbank, organise une introduction en bourse (IPO) sur le site du marché Nasdaq à New York, aux États-Unis, le 14 septembre 2023.

« Nous n’avons donc pas participé à cette introduction en bourse, et nous la comparons également aux actions de nos portefeuilles. Arm est sorti, selon nous, d’un point de vue de valorisation plutôt élevé, et nous voyons dans nos portefeuilles des noms à des prix beaucoup plus bas. avec beaucoup plus d’exposition à l’IA.

Arm a refusé de commenter.

Les principaux titres du produit phare de Wood ARK Innovation ETF inclure Tesla , Shopify , UiPath , Unité , Zoom , Twilio , Coinbase , Roku , Bloc et DraftKings .

Après avoir été battu lors du récent cycle de hausses agressives des taux d’intérêt de la Réserve fédérale américaine, l’ETF ARK a réapparu cette année, alors que les investisseurs ont afflué vers les actions exposées à l’IA. Wood a déclaré que l’anticipation d’un pic des taux d’intérêt renforcerait cette tendance.

« L’appétit pour l’innovation s’éveille ici, et je pense que l’une des raisons est que de nombreux investisseurs et analystes commencent à s’intéresser aux mouvements de hausse des taux d’intérêt que nous avons observés, qui ont battu des records au cours de la dernière année, et d’autre part. côté », a-t-elle expliqué.