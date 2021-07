La PBOC va réduire le RRR, impact sur l’économie et les secteurs

Le véhicule utilitaire sport électrique (SUV) NIO Inc. ES6 est exposé au salon Auto Shanghai 2019 à Shanghai, en Chine.

Les réserves obligatoires représentent le montant d’argent que les banques doivent détenir dans leurs coffres en proportion de leurs dépôts totaux. Une diminution de ce montant requis augmentera l’offre d’argent que les banques peuvent prêter aux entreprises et aux particuliers.

La décision de la Chine de réduire le montant des fonds que les banques doivent détenir en réserve pourrait renforcer le sentiment du marché – et cela pourrait être une bonne nouvelle pour les actions de certains secteurs, selon la banque d’investissement UBS.

« Nous pensons que cette baisse généralisée du RRR pourrait renforcer le sentiment du marché à court terme et améliorer la liquidité du marché boursier », ont déclaré lundi les analystes d’UBS Lei Meng et Eric Lin dans une note.

À court terme, le déménagement pourrait renforcer secteurs sensibles à la liquidité, tels que l’aérospatiale et la défense, l’électronique, l’informatique et les médias, selon UBS.

Les entreprises ayant de solides attentes en matière de bénéfices pourraient également surperformer, a déclaré UBS, citant des secteurs tels que les véhicules électriques et les batteries, et le secteur des nouvelles énergies.

Cependant, la reprise du marché pourrait être de courte durée compte tenu des inquiétudes concernant le ralentissement de la croissance économique de la Chine, a indiqué la banque.

« La réduction du RRR a, dans une certaine mesure, ajouté aux inquiétudes des investisseurs en actions selon lesquelles la reprise économique au T2-T3 (cette année) pourrait ne pas être aussi bonne que le marché l’espérait », ont écrit les analystes d’UBS. « À notre avis, en l’absence d’un changement de direction vers un assouplissement de la politique monétaire, la liquidité supplémentaire ne conduira pas à un rallye soutenu du marché. »

Les analystes d’UBS ont souligné que les investisseurs s’inquiètent de l’affaiblissement du rythme de la reprise économique en Chine aux deuxième et troisième trimestres de cette année – et cela pourrait peser sur les secteurs de la banque, des assurances et de la consommation.