BALTIMORE (AP) – Niché à l’intérieur du plan de secours contre le coronavirus de 1,9 billion de dollars du président Joe Biden, il y a une notion apparemment radicale selon laquelle les enfants ne devraient pas grandir dans la pauvreté.

Les démocrates du Congrès esquissent maintenant cette vision plus complètement en proposant d’augmenter temporairement le crédit d’impôt pour enfants, maintenant à un maximum de 2 000 $, jusqu’à 3 600 $ par enfant par an. Leur plan rendrait également le crédit pleinement disponible pour les familles les plus pauvres, au lieu de le restreindre en fonction de l’impôt à payer des parents.

«Le plan démocrate marquerait probablement l’étape la plus importante dans la lutte contre la pauvreté des enfants depuis la Great Society de LBJ», a déclaré Daniel Hemel, professeur de droit à l’Université de Chicago, qui a noté qu’une famille avec deux enfants d’âge scolaire et aucun revenu obtiendrait 6 000 $ dans le cadre de la proposition.

Cet avantage unique est destiné à aider à soulager des millions de familles touchées par les retombées de la pandémie de coronavirus. Les parents ont perdu leur accès aux services de garde d’enfants, les expulsant de la population active et entravant la reprise économique. Les enfants se sont privés du temps de classe nécessaire pour progresser sur le plan social et scolaire.

Lorsque Lyndon Johnson est devenu président en 1963, près de 25% des enfants vivaient dans la pauvreté. La combinaison de programmes de la Great Society qui comprenait une aide nutritionnelle et un financement préscolaire a contribué à réduire le taux de pauvreté des enfants à 14% en 1969, selon le Bureau du recensement. Le taux a depuis rebondi avec l’économie dans son ensemble, mais il n’est jamais tombé significativement en dessous de ce niveau de 1969.

Biden a présenté son plan de sauvetage comme une réponse immédiate à la pandémie, mais l’expansion du crédit d’impôt pour enfants pourrait finir par semer le genre de changement durable qui tend à entraîner un combat politique. Certains conservateurs affirment que ce plan découragerait les parents de travailler et ne réduirait pas la pauvreté en conséquence. Mais les libéraux le considèrent comme un investissement dans les enfants qui doit rester en place pour finalement améliorer la vie des gens et l’économie.

«C’est une idée vraiment audacieuse», a déclaré C. Nicole Mason, PDG de l’Institut libéral de recherche sur les politiques des femmes. «Des choses dont nous n’aurions pas parlé autant que possible un an avant la pandémie sont soudainement sur la table – et c’est l’une de ces choses.

Dans un discours de vendredi sur sa proposition d’allégement complet du COVID-19, Biden a déclaré que les dépenses conduiraient finalement à des gains économiques durables. Son plan comprend le financement de la réouverture des écoles, de la garde d’enfants et d’autres programmes destinés à aider les plus jeunes Américains.

«La simple vérité est que si nous faisons ces investissements maintenant, avec des taux d’intérêt à des niveaux historiquement bas, nous générerons plus de croissance, des revenus plus élevés, une économie plus forte et les finances de notre pays seront également en meilleure position», a déclaré Biden.

Des recherches économiques antérieures ont montré que chaque dollar dépensé dans les programmes d’assurance maladie pour les enfants entraînait un retour de 1,78 dollar pour le gouvernement, selon un article de 2020 des économistes de l’Université Harvard Nathaniel Hendren et Ben Sprung-Keyser. L’argument de nombreux économistes est que l’aide financière aux enfants produirait des avantages similaires pour les décennies à venir.

Mais les conservateurs disent que l’augmentation des crédits d’impôt pour enfants pourrait décourager les pauvres de chercher un emploi. Robert Rector, chercheur principal à la conservatrice Heritage Foundation, a déclaré qu’il pensait que la proposition finirait par annuler les exigences de travail qui faisaient partie de la refonte de 1996 de l’aide sociale, une réforme pour laquelle Biden a voté en tant que sénateur du Delaware.

«Ils utilisent clairement cette situation COVID pour essayer de changer définitivement l’État-providence et de l’élargir de façon permanente», a déclaré le Recteur, soulignant que les familles dans le besoin ont déjà accès à de vastes programmes de lutte contre la pauvreté.

Comme l’a souligné le comité des voies et moyens de la Chambre, l’élargissement du crédit d’impôt pour enfants aiderait probablement environ 20 millions de personnes à faible revenu. Les familles recevraient jusqu’à 3 600 dollars par an pour chaque enfant de moins de 6 ans et jusqu’à 3 000 dollars pour les enfants de moins de 17 ans. Le crédit commencerait à disparaître pour les parents qui gagnent plus de 75 000 dollars et les couples qui gagnent 150 000 dollars. Les paiements du crédit seraient effectués mensuellement, même aux familles qui ne doivent pas d’impôt fédéral sur le revenu – un changement par rapport à la politique actuelle.

Le plan a modifié certaines politiques relatives à la pauvreté des enfants. Le sénateur républicain Mitt Romney de l’Utah a proposé la semaine dernière son propre plan pour fournir au moins 3 000 $ par enfant aux familles, mais les paiements seraient financés en coupant d’autres programmes gouvernementaux et des crédits d’impôt pour les parents. Il est peu probable que les démocrates soutiennent le plan de Romney car il réduirait d’autres formes d’aide aux enfants, ce qui signifie qu’il n’a pas acquis beaucoup de traction politique jusqu’à présent.

Des chercheurs de l’Université de Columbia ont estimé que l’ensemble du plan de secours de 1,9 billion de dollars de Biden réduirait le taux de pauvreté des enfants à moins de 7% cette année.

Les partisans du paquet voient également un retour à la lutte contre les grandes idées sur la pauvreté qui n’ont pas eu lieu depuis des décennies. Le crédit d’impôt pour enfants est peut-être le début d’une transformation plus large de la façon dont le gouvernement s’attaque à la pauvreté des enfants.

«Une amélioration d’un an est formidable, et cela met l’architecture en place», a déclaré Michelle Dallafior, vice-présidente principale du groupe de défense First Focus on Children. «Mais nous devons continuer à faire plus et construire quelque chose de permanent. … Aucun enfant ne devrait vivre dans la pauvreté.

