La pauvreté des enfants a augmenté après les contrôles de relance et la fin des crédits d’impôt

Les enfants âgés de 3 à 5 ans participent à la classe Head Start du centre pour enfants Carl et Norma Miller à Frederick, Maryland, le 13 mars 2023.

Mais la fin des principaux avantages liés à la pandémie et la montée de l’inflation ont anéanti ces progrès. Liana Fox, responsable du recensement, a déclaré mardi aux journalistes lors d’une conférence de presse que la pauvreté des enfants était revenue à ses niveaux d’avant la pandémie.

Les États-Unis ont réalisé des progrès historiques dans la lutte contre la pauvreté des enfants pendant la pandémie, en grande partie grâce à l’élargissement des crédits d’impôt. Le taux de pauvreté des enfants a chuté de 46 % en 2021 pour atteindre son plus bas niveau jamais enregistré. , selon les données du recensement sorti l’année dernière .

Alors que l’aide financière en période de pandémie a été abandonnée, les familles ont également été soumises à une pression inflationniste importante. Le coût de la vie a bondi de 7,8 % entre 2021 et 2022, soit la plus forte augmentation annuelle depuis 1981, selon le Bureau du recensement.

Le taux de pauvreté des enfants a bondi à 12,4 % en 2022, contre 5,2 % l’année précédente, selon les données du bureau. Le Bureau du recensement a attribué cette augmentation à l’expiration des crédits d’impôt pour enfants étendus et à la fin des contrôles de relance qui ont aidé à maintenir les gens à flot pendant le ralentissement économique provoqué par la pandémie de Covid-19.

La pauvreté des enfants a plus que doublé aux États-Unis l’année dernière après l’expiration de l’aide financière qui soutenait les familles au début de la pandémie de Covid-19, a annoncé mardi le Bureau américain du recensement.

Le Congrès dirigé par les Démocrates a injecté près de 2 000 milliards de dollars de mesures de relance dans l’économie par le biais du Plan de sauvetage américain en mars 2021. Les démocrates ont adopté le plan de secours sans un seul vote républicain grâce à un processus appelé réconciliation budgétaire.

Le programme d’aide massif a augmenté de manière significative et temporaire les crédits d’impôt pour enfants. Les familles qui travaillent ont reçu 3 600 $ pour les enfants de moins de 6 ans et 3 000 $ pour les enfants âgés de 6 à 17 ans. La législation prévoyait également une troisième série de chèques de relance., à la suite d’un allègement antérieur sous l’administration Trump.

Les crédits d’impôt pour enfants élargis ont expiré fin 2021. Les républicains ont pris le contrôle de la Chambre lors des élections de mi-mandat de 2022 et le Congrès n’a pas réussi à parvenir à un accord pour rétablir les crédits.

Le président Joe Biden, dans un communiqué publié mardi, a blâmé le Parti républicain pour l’expiration des crédits d’impôt et s’est engagé à lutter pour rétablir ces avantages alors qu’il fait campagne pour un second mandat.

« L’augmentation de la pauvreté infantile signalée aujourd’hui n’est pas un hasard : elle est le résultat d’un choix politique délibéré que les républicains du Congrès ont fait pour bloquer l’aide aux familles avec enfants tout en proposant des réductions d’impôts massives pour les entreprises les plus riches et les plus grandes », a déclaré Biden.

Les données du recensement montrant une augmentation de la pauvreté des enfants ne prennent pas en compte la fin de plusieurs autres prestations liées à la pandémie cette année. Les prestations alimentaires élargies ont expiré en mars et des millions de personnes ont été exclues de Medicaid après l’expiration des protections qui maintenaient les personnes inscrites au programme au printemps dernier.

Des chercheurs de l’Université de Georgetown estiment que plus de 760 000 enfants ont perdu leur couverture Medicaid. Le gouvernement fédéral a averti déclare que de nombreux enfants pourraient avoir été exclus du programme alors qu’ils étaient toujours éligibles au programme.

Les données publiées mardi par le Census Bureau diffèrent du taux de pauvreté officiel, qui est resté pratiquement inchangé à 11,5 % en 2022.

Le taux de pauvreté officiel prend en compte le revenu des personnes avant impôts et n’inclut pas les paiements de relance ni les crédits d’impôt. Les données du recensement qui montrent que la pauvreté des enfants a doublé sont une mesure alternative qui examine le revenu après impôts et inclut ces prestations.